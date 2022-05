Bayern-Basketballer: Gegen Bonn "wie Don Quijote" kämpfen

Trainer Andrea Trinchieri hat seine Münchner Basketballer vor dem Playoff-Halbfinale gegen die Telekom Baskets Bonn als Außenseiter bezeichnet. "Wir haben das Privileg, Underdog zu sein", sagte der Italiener am Mittwoch vor dem ersten Duell in Bonn am Samstag (20.30 Uhr). Dennoch sei der FC Bayern vor der Best-of-five-Serie "entschlossen, wie Don Quijote zu kämpfen."

25. Mai 2022 - 12:52 Uhr | dpa

