Bayern-Basketballer bleiben in der Bundesliga ungeschlagen

Fünftes Spiel, fünfter Sieg: Für die Basketballer des FC Bayern läuft es in der BBL weiter nach Plan. In Weißenfels gewannen sie 96:84 (45:52).

JaJuan Johnson war am Dienstagabend mit 22 Punkten bester Münchner Werfer.

Die Basketballer des FC Bayern München bleiben in der Bundesliga dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit auch nach ihrem fünften Auftritt unbesiegt.

Durch den 96:84 (45:52)-Auswärtserfolg gegen Syntainics MBC festigte das Team von Trainer Andrea Trinchieri am Dienstagabend die Tabellenführung. Weißenfels muss hingegen weiter auf den ersten Saisonsieg warten.

Münchner steigern sich und siegen wie schon im Pokal

Die Hausherren waren in den ersten beiden Viertel noch effektiver, während den Münchnern der Zugriff in der Defensive fehlte. Erst nach 28 Minuten brachte Leon Radosevic die Gäste nach langer Zeit wieder in Führung (65:66).

Im Schlussabschnitt bauten die Bayern ihren Vorsprung aus und wiederholten den Erfolg gegen Weißenfels. Schon im Pokal hatten sie sich gegen den MBC mit 97:60 durchgesetzt.