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Bayern-Basketballer: Bau von Leuchtturm-Projekt Anfang 2027

Eine wichtige Rolle bei den Basketballern aus München hat langfristig ein "Leuchtturm-Projekt". Der Bauantrag ist gestellt.
dpa |
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Die Macher der Bayern-Basketballer hoffen auf eine erfolgreiche Saison - ein wichtiger Bauantrag ist gestellt. (Archivbild)
Die Macher der Bayern-Basketballer hoffen auf eine erfolgreiche Saison - ein wichtiger Bauantrag ist gestellt. (Archivbild) © Christian Kunz/dpa

Die Bayern-Basketballer haben einen weiteren Schritt bei ihrem Leuchtturm-Projekt gemacht. Bei der Stadt München wurde ein Genehmigungsantrag zum Neubau eines Basketball-Leistungszentrums auf dem FC Bayern Campus im Münchner Norden eingereicht, teilte der Club mit.

Der Baubeginn ist für Anfang 2027 vorgesehen, als Bauzeit werden rund zwei Jahre veranschlagt. Mit dem Neubau, den die Münchner selbst als "Leuchtturm-Projekt" bezeichnet haben, will der siebenmalige deutsche Meister seine sportliche Infrastruktur den höchsten internationalen Ansprüchen anpassen und seine Nachwuchsarbeit weiter ausbauen.

Die Basketball-Aktivitäten des Clubs sollen dort gebündelt werden. Am Bayern-Campus sind momentan vor allem die Fußball-Nachwuchsteams des FC Bayern beheimatet.

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