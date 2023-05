Basketballer vor Playoff-Auftakt: "Wir sind der Favorit"

Die Basketballer des FC Bayern München starten trotz großer Verletzungssorgen selbstbewusst in die Playoff-Serie gegen die BG Göttingen. "Natürlich fehlt uns ohne Lucic, Hunter und Rubit ein wenig Erfahrung, doch wir haben immer noch genug Talent und Qualität im Team, um ganz am Ende als Sieger auf dem Treppchen zu stehen", befand Nationalspieler Andreas Obst vor dem ersten Spiel am Dienstag (20.30 Uhr). Der 26-Jährige führt den Münchner Pokalsieger als Kapitän in die Playoffs um den deutschen Meistertitel.

15. Mai 2023 - 13:51 Uhr | dpa

Basketballer Andreas Obst. © Michael Schwartz/dpa