Basketballer des FC Bayern verlieren Verfolgerduell gegen Alba Berlin

Die Basketballer des FC Bayern haben am Sonntagabend das Verfolgerduell in der Basketball-Bundesliga gegen Alba Berlin knapp verloren.

München - Alba Berlin hat das Prestigeduell in der Basketball-Bundesliga bei Dauerrivale Bayern München gewonnen und Platz zwei hinter Spitzenreiter Telekom Baskets Bonn gefestigt.

Der Meister setzte sich in einer spannenden Partie der deutschen EuroLeague-Teams am Sonntagabend 80:79 (44:44) durch. Nationalspieler Johannes Thiemann verwandelte kurz vor Schluss einen Freiwurf zum Sieg.

"Das hier ist eine große Rivalität. Die Geschichte zwischen Berlin und München ist groß. Es ist immer gut, wenn du hier gewinnst", sagte Berlins Jalen Smith, der 13 Punkte erzielte, bei MagentaTV.

Erste Saisonniederlage im Audi Dome

Alba fügte den Bayern vor 6.500 Zuschauern die erste Saisonniederlage im ausverkauften Audi Dome zu, für das Team von Trainer Israel Gonzalez war es bereits der sechste Sieg in Serie beim Konkurrenten um die Vormachtstellung im deutschen Basketball. Das bis dato einzige Duell der Saison hatten die Bayern in der EuroLeague in Berlin mit 79:77 gewonnen.

Beide Teams waren mit dem Rückenwind von wichtigen Erfolgen in der europäischen Königsklasse ins Spiel gegangen. Die Münchner hatten Panathinaikos Athen bezwungen, Alba überraschend über den bisherigen Tabellenführer Baskonia Vitoria triumphiert.

Von Beginn an entwickelte sich das erwartete Duell auf Augenhöhe, zunächst mit Vorteilen für die Bayern, ehe Alba das Spiel ans sich riss. Bei den Gästen überzeugte Thiemann mit 14 Punkten und fünf Rebounds. Bester Werfer der Partie war Münchens Cassius Winston mit 20 Punkten, der US-Amerikaner vergab jedoch kurz vor Schluss die Chance zum Sieg.