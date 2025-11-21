Basketballer des FC Bayern verlieren in Spanien

Es läuft nicht in der Euroleague für den deutschen Meister. Die Münchner verlieren auch im Baskenland.

Auch Weltmeister Andreas Obst konnte die Niederlage der Bayern nicht verhindern. (Archivbild)

Vitoria-Gasteiz

Die Basketballer des FC Bayern München haben in der Euroleague schon wieder verloren. Die Mannschaft des erneut fehlenden Trainers Gordon Herbert, der von Assistenzcoach TJ Parker vertreten wurde, unterlag Baskonia aus dem spanischen Vitoria-Gasteiz mit 73:95 (41:42).

Die Bayern haben von zwölf Spielen weiterhin nur fünf gewonnen und nun bereits sieben Niederlagen kassiert. Für die Gegner aus dem Baskenland war es erst der vierte Sieg.

Die Münchner verloren zuletzt bereits bei Anadolu Efes Istanbul und gegen den FC Barcelona. In der Tabelle befindet sich der deutsche Meister im unteren Mittelfeld. Herbert hatte zuletzt schon erkrankt gefehlt.

Bester Werfer der Bayern war Weltmeister Andreas Obst mit 14 Punkten. Bei den Gastgebern glänzte der Franzose Timothé Luwawu-Cabarrot mit 18 Zählern.