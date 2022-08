Basketballer Bonga: "Neuanfang" in München

Basketball-Nationalspieler Isaac Bonga will den Wechsel zurück in die Bundesliga nicht als Rückschritt bewerten. "Es ist etwas Neues, zum FC Bayern zu kommen. Natürlich wissen wir, was der Verein mit sich trägt. Für mich ist es wie ein kleiner Neuanfang, wieder in die BBL zu kommen", sagte der 22-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in München. Bonga spielte seit 2018 in der nordamerikanischen Profiliga NBA für die Los Angeles Lakers, die Washington Wizards und die Toronto Raptors und wechselt nun zur neuen Saison zu den Bayern.

28. August 2022 - 10:11 Uhr | dpa

Isaac Bonga von Deutschland in Aktion. © Swen Pförtner/dpa/Archivbild