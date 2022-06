Basketball-Enttäuschung: Alba Berlin feiert Meisterparty in München

Alba gewinnt Spiel vier beim FC Bayern mit 96:81 und sichert sich damit zum dritten Mal in Folge den Gewinn der deutschen Meisterschaft im Audi Dome. Die Münchner Saison endet ohne Titel.

München - Dieses Triple schmeckt für Alba Berlin besonders süß: Zum dritten Mal in Folge feiert der Hauptstadtklub den Gewinn der deutschen Basketball-Meisterschaft. Und ebenfalls zum dritten Mal in Serie machen die Berliner diese ausgerechnet in der Halle der Basketballer des FC Bayern - also ihrem größten Rivalen - perfekt. Mit einem 96:81-Sieg in Spiel vier entschieden sie die Best-of-five-Finalserie mit 3:1 für sich und durften im Glitzerkonfettiregen schließlich die Trophäe Richtung Hallendecke stemmen. Den Münchnern blieb dabei einmal mehr nur die äußerst ungeliebte Zuschauerrolle. Alle Jahre wieder. . .

Schlechte personelle Voraussetzungen für FC Bayern Basketball

Nachdem die Bayern den Berlinern am Freitagabend die Meisterparty in eigener - und mit 14.500 Fans ausverkaufter - Halle noch mit einem 90:60-Auswärtssieg in der Hauptstadt gecrasht hatten, ging es nicht mal 48 Stunden danach am Sonntagnachmittag erneut um nichts weniger, als den Berliner Triumph und damit das vorzeitige Saisonende abzuwenden. "Alba war vielleicht schon bereit für die Party und ein bisschen überrascht, wie wir rauskamen, mit Energie und Selbstvertrauen", sagte Nationalspieler Andreas Obst, "dass es am Ende 30 Punkte waren, hat aber nicht viel zu sagen. Denn am Sonntag geht es wieder bei 0:0 los."

Die personellen Voraussetzungen blieben unverändert schlecht. Denn neben den langzeitverletzten Darrun Hilliard und Corey Walden fehlten auch Leon Radosevic (fiebriger Infekt) sowie Co-Kapitän Vladimir Lucic weiterhin. Chefcoach Andrea Trinchieri musste also erneut auf vier Spieler seiner potenziell besten Starting-Five verzichten.

Muss sich mit Bayern Berlin geschlagen geben: Trinchieri. © Christina Pahnke / sampics

Alba Berlin startet furios gegen FC Bayern

Und das machte sich im 84. Pflichtspiel der Münchner Marathonsaison direkt bemerkbar. Denn Alba, das am Sonntag sein 81. Saisonspiel bestritt, startete furios mit zwei Dreiern von Jaleen Smith (23 Punkte) und einem 11:0-Lauf in die Partie. Dem hatten die Gastgeber zunächst nichts entgegenzusetzen. Kapitän Nihad Djedovic erzielte schließlich die ersten Punkte zum 2:11 für sein Team. Deshaun Thomas brachte dann einen 7:0-Lauf der Münchner krachend per Dunking zum Abschluss (9:13). Und damit - bei 34 Grad Außen- und gefühlt auch Innentemperatur - die Stimmung im mit knapp 5.500 Zuschauern besetzten Audi Dome endgültig zum Kochen.

Als Djedovic zwei Freiwürfe zum 11:16 zugesprochen bekam, baute er sich mit weit aufgerissenem Mund vor Bayerns-Fanblock hinterm Korb auf - heizte so die Zuschauer weiter an. Wenig später knickte auch noch Berlins Jonas Mattisseck um und musste gestützt vom Feld humpeln. Doch Alba ließ sich von all dem nicht beeindrucken. Immer wieder schlugen die Bälle im Korb der Münchner ein, die so mit 17:26 ins zweite Viertel starteten.

Berlin Alba hält Intensität hoch

Dort änderte sich das Bild wenig - im Gegenteil. Berlin dominierte das Geschehen nun sogar noch mehr. Bayerns Rückstand wuchs schnell wieder in den zweistelligen Bereich (18:30) und die Gäste zogen zwischenzeitlich sogar auf 20 Zähler (44:24) weg. Vor allem Christ Koumadje stellte die Bayern vor unlösbare Probleme. Gleich mehrfach stopfte der 2,26-Hüne den Ball nahezu unbedrängt per Dunking durchs Netz. Bis zur Pause ließen die Bayern 52 gegnerische Punkte (bei 36 eigenen) zu - deutlich zu viel, um Berlin schlagen zu können.

Beim Seitenwechsel war also bereits klar, dass aus Sicht der Münchner nun ein kleines Basketballwunder helfen konnte. Thomas und Nick-Weiler Babb weckten mit schnellen Punkten zum 40:52 noch einmal kurz den Glauben daran.

Mehr aber auch nicht. Denn Alba hielt die Intensität weiter hoch, führte bisweilen schon mit 25 Punkten (72:47) und ließ sich die Meisterschaft auch nicht mehr nehmen. Alle Jahre wieder. . .