Basketball-Coach Trinchieri: "Erst angefangen"

Coach Andrea Trinchieri will mit dem FC Bayern auch im neuen Jahr die europäische Basketball-Spitze attackieren und setzt dafür mehr auf Charakter als auf namhafte Spieler. "Wir haben gerade erst angefangen", sagte der Trainer am Mittwoch in München. Der Italiener hatte nach einer famosen Saison mit dem Pokalsieg, der Vizemeisterschaft und vor allem dem Einzug ins Viertelfinale der Euroleague seinen Vertrag um zwei Jahre verlängert. "Ich hatte das Gefühl, da gibt es noch etwas zu tun", erläuterte der 52-Jährige, der sich mit dem Verein schon im April weitgehend einig gewesen sei.

30. Juni 2021 - 14:50 Uhr | dpa

Andrea Trinchieri, Trainer von München, gestikuliert. © Tobias Hase/dpa/Archivbild