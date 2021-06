AZ exklusiv: Trinchieri kündigt Vertragsverlängerung bei Bayerns Basketballern an

Im Exklusiv-Interview mit der AZ kündigt Bayern-Coach Andrea Trinchieri seine baldige Vertragsverlängerung an. Sie sei "nur noch eine Frage von Tagen".

München - Chefcoach Andrea Trinchieri steht unmittelbar vor der Verlängerung seines am Saisonende auslaufenden Einjahresvertrags bei den Basketballern des FC Bayern.

"Wir sind sehr, sehr nah dran. Ich glaube, meine Vertragsunterschrift ist nur noch eine Frage von Tagen", sagte der Italiener im Exklusiv-Interview mit der Abendzeitung: "Diese Saison gibt dir fast keinen Raum, um dich zusammenzusetzen. Du suchst natürlich trotzdem nach Möglichkeiten. Jetzt sind wir sehr nah an einer Einigung."

Trinchieri plant langfristig beim FCBB

Der 52-Jährige, der den FCBB in dieser Spielzeit als erstes deutsches Team überhaupt bis in die Playoffs der Euroleague und zum Pokalsieg geführt hatte und nun am Mittwoch mit seiner Mannschaft in die Finalserie um die deutsche Meisterschaft gegen Alba Berlin startet, hat bereits große und langfristige Zukunftspläne mit den Münchnern.

"Nach den Gesprächen mit Herrn Hainer bin ich überzeugt, dass es einen FC Bayern Basketball vor dem SAP Garden geben wird und einen danach", sagte er: "Die Arena wird eine der besten und modernsten in Europa sein und dem Verein einen enormen Schub geben. Dieser Tag wird bald kommen. Dann werden wir das wirkliche Potenzial dieses Klubs erst richtig erkennen. Ich kann es jetzt schon kaum erwarten."

Treffen zwischen Trinchieri und Nagelsmann steht bevor

Demnächst will er sich auch mit Julian Nagelsmann, seinem neuen Cheftrainerkollegen bei den Bayern-Fußballern austauschen. Es sei ihm bereits zugesagt worden, dass es zeitnah ein solches Treffen geben werde. Vor allem von Nagelsmanns Training sei er begeistert. "Die Interaktion zwischen der Basketball- und der Fußballabteilung kann etwas sehr Wichtiges und für beide nur gut sein", sagte Trinchieri.

