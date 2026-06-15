Alba träumt dank deutscher Jungstars: "Überragendes Talent"

Mit dieser Überraschung hatten nicht viele gerechnet: Alba gewinnt auswärts ein Finalspiel in München. Mitentscheidend waren zwei deutsche Jungstars, die ihre Landsleute beim Gegner düpierten.

Das Bild war bezeichnend. Während Münchens Welt- und Europameister Andreas Obst und Justus Hollatz frustriert vom Court trotteten, holten sich Jack Kayil und Michael Rataj leicht grinsend Schulterklopfer ab. Es waren ausgerechnet die beiden Jungprofis von Alba Berlin, die die Finalserie um die deutsche Basketball-Meisterschaft spannend machten. Voller Genugtuung konnten die Hauptstädter auf die Anzeigetafel blicken, die Kayil und Rataj mit 16 und 15 Punkten als Alba-Topscorer des 86:79 (40:45)-Auswärtssieges auswies.

Schaffen es die beiden Anfang-Zwanziger sogar, den Endspiel-Außenseiter aus Berlin zum großen Coup über den Titelverteidiger zu werfen? "Sehr viel" Selbstbewusstsein habe dieser Erfolg in München eingeflößt, sagte Kayil bei Dyn. Nun geht es nach Berlin. "Wir sind unheimlich heimstark", tönte der Alba-Aufbauspieler vor dem dritten Match am Mittwoch (20.30 Uhr/Dyn). Zwei Tage später kann erneut in der Max-Schmeling-Halle dann eine Entscheidung fallen in der Best-of-Five-Serie, wenn drei Siege zum Triumph benötigt werden.

Rataj unterstreicht: "Herz und Leidenschaft"

Trainer Pedro Calles ließ sich zu keinem Extra-Lob für seine jungen Spieler hinreißen. "Vielleicht waren wir mental und physisch ein bisschen frischer", sagte er nur. Der Spanier weiß, welche Klasse und welche Spieler die Bayern in ihren Reihen haben. Liga-MVP Obst war anzumerken, dass sein jüngster Virusinfekt und dann der Super-Auftritt von Spiel eins (102:94) mit atemberaubenden 33 Punkten noch Spuren hinterlassen haben.

Darüber hinaus waren München im zweiten Duell schlicht die Ideen ausgegangen, weil viele Würfe nicht fielen und Berlin konsequenter verteidigte. "Die sind viel größer und athletischer als wir", räumte Albas Rataj - der in der Jugend noch beim FC Bayern gespielt hatte - zwar ein, ehe er den Erfolgsfaktor heraushob: "Es ist alles Herz und Leidenschaft."

Vor Sprung in NBA: Finale Kayil-Spiele für Alba

Natürlich haben die Hauptstädter auch Basketball-Klasse in ihren Reihen, allen voran Kayil. Der Jung-Nationalspieler krönte vor den Augen von Bundestrainer Alex Mumbru ein starkes Spiel; in den letzten sieben Minuten stand er durchgehend auf dem Platz und war mitentscheidend für den Erfolg.

Jack Kayil trifft über Bayern-Routinier Vladimir Lucic hingweg. © Matthias Stickel/dpa

Es dürften dies freilich die letzten Partien sein, die Alba noch mit Kayil hat. Der 20-Jährige ist für den NBA-Draft angemeldet - manche Experten sehen den Guard schon als Erstrundenpick in der besten Liga der Welt. "Jack ist ein überragendes Talent", lobte auch Teamkollege Rataj. "Natürlich wird er seinen Weg gehen. Ich glaube, das spricht auch für den deutschen Basketball."

Bayern-Coach Pesic warnt vor Auswärtsaufgaben

Das musste auch Bayern-Trainer Svetislav Pesic einräumen, der 2016 letztmals in der BBL trainiert hatte, ehe er im Dezember 2025 nochmal die kriselnden Bayern bis Saisonende übernahm. Im Sommer beendet er seine Karriere. "Die Liga ist sportlich gesehen absolut top", lobte der Trainer-Altmeister.

Der einstige Münchner Jugendspieler Michael Rataj im Finale gegen sein Ex-Team. © Matthias Stickel/dpa

"Für Bayern ist es immer schwer, in der Bundesliga zu bestehen, speziell auswärts", sagte Pesic. Das kann vor den zwei anstehenden Aufgaben des deutschen Branchenprimus in Berlin auf der Jagd nach immerhin noch einem Titel durchaus als Warnung an seine Schützlinge verstanden werden.

Diese bleiben auch nach der ersten Niederlage in den Playoffs optimistisch. "Es ist nicht normal, dass man 9:0 durch die Playoffs geht. Es ist normal, dass man mal ein Spiel verliert", sagte Aufbauspieler Hollatz. "Jetzt heißt es, sich zusammenzuschrauben, als Team geschlossen zu bleiben und es einfach als Motivation zu nehmen, dass wir hier verloren haben."