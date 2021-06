Alba Berlin holt dritten Sieg: Bayern-Basketballer verpassen Meistertitel

Nichts wird's mit der Meisterschaft! Die Basketballer des FC Bayern haben den Titel verpasst, Alba Berlin gewann das dritte Spiel der Best-of-Five-Serie.

München - Der FC Bayern Basketball hat im entscheidenden Finalspiel gegen Alba Berlin verloren und dadurch den Meistertitel verpasst. Die Mannschaft von Coach Andrea Trinchieri musste sich mit 79:86 geschlagen geben.

Durch den Erfolg sicherte sich Alba den dritten Sieg in der Best-of-Five-Serie – für die Berliner ist es der insgesamt zehnte deutsche Meistertitel. Entscheidenden Anteil am Erfolg hatte Jayson Granger mit 29 Punkten.

Während Alba damit zur alleinigen Nummer zwei im ewigen deutschen Meister-Ranking aufstieg, verpassten die Münchner nach ihrer famosen Saison in der Euroleague und dem Pokalsieg das Happy End in der Meisterschaft. Den von einigen Verletzungsausfällen deutlich geschwächten Bayern ging am Ende die Kraft aus. Bester Werfer der Gastgeber war Wade Baldwin mit 18 Zählern.