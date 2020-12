90:72 gegen Göttingen: Bayerns Basketballer siegen weiter

Der FC Bayern München hat auch sein viertes Saisonspiel in der Basketball-Bundesliga gewonnen. Der Titelanwärter besiegte am Sonntagabend die BG Göttingen deutlich mit 90:72 (48:33) und steht mit 8:0 Punkten an der Tabellenspitze. Für Göttingen war es die dritte Niederlage im fünften Match.

07. Dezember 2020 - 05:40 Uhr | dpa

Trainer Andrea Trinchieri von Bayern München gestikuliert an der Seitenlinie. © Matthias Balk/dpa