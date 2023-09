Gewinnspiel 5 x 2 VIP-Tickets für den MagentaSport Cup in München gewinnen

Deutschland ist aktuell im Basketball-Fieber! Während das DBB-Team um NBA-Star Dennis Schröder bei der Weltmeisterschaft in Japan und auf den Philippinen um Medaillen kämpfen, richtet sich hier in München der Blick schon wieder auf die anstehende Saison des FC Bayern. Wir verlosen 5 x 2 VIP-Tickets für den MagentaSport Cup in München. Jetzt mitmachen!

05. September 2023 - 16:38 Uhr | AZ

Sicher DAS Highlight beim MagentaSport Cup: Der deutsche Basketball-Clasico FC Bayern gegen Alba Berlin. © IMAGO/Philippe Ruiz