Zweimal Ausgleich: FC Bayern II rettet Punkt gegen Waldhof Mannheim

Der FC Bayern II kann die schlechte Form von Waldhof Mannheim nicht nutzen, holt aber immerhin ein Unentschieden raus.

Mannheim – Wieder kein Sieg. Der FC Bayern II und der SV Waldhof Mannheim haben sich am Montagabend mit einem Unentschieden getrennt. Im Mannheimer Carl-Benz-Stadion kamen die kleinen Bayern nicht über ein 2:2 hinaus, müssen mit dem Punktgewinn aber dennoch zufrieden sein.

In einem ausgeglichenen Mittelfeld-Duell gerieten die Münchner gegen die Kurpfälzer in der zehnten und 32. Minute jeweils durch Anton Donkor in Rückstand. Nicolas Feldhahn (16., Foulelfmeter) und Christopher Scott (46.) glichen aus. Waldhof bleibt mit 34 Punkten Zehnter. Die Bayern, die seit vier Partien auf einen Dreier warten, verbesserten sich mit 30 Zählern auf Platz elf.

Bayern-Trainer Seitz zum Zuschauen verdammt

Statt Holger Seitz stand am Montagabend Stellvertreter Dirk Teschke bei den Bayern als Coach an der Seitenlinie. Seitz muss wegen einer missachteten Gelb-Sperre zwei Partien aussetzen. Er verfolgte das Spiel von der Tribüne aus.

Laut DFB hätte Seitz nach einer vierten Gelben Karte gegen Viktoria Köln bereits im darauffolgenden Spiel bei Dynamo Dresden Ende Februar aussetzen müssen, habe dies aber nicht getan, weshalb ihn das DFB-Sportgericht mit einem weiteren Spiel Innenraumverbot und einer Strafe in Höhe von 2.000 Euro belegte.