Beim 3:1-Sieg des FC Bayern gegen Sporting Lissabon zünden nicht nur die Ultras der Münchner Pyro. Noch am Mittwoch könnte ein Urteil für die Portugiesen gefällt werden.

Hier knallte es in der zweiten Hälfte: Der Gästeblock in der Allianz Arena.

Gerade war die Pyro im Bayern-Block erloschen, da gab es einen lauten Rumps. Joshua Kimmich und Co. zuckten auf dem Platz zusammen, wie der Bayern-Star später in der Mixed-Zone erzählte. Während des Spiels gegen Sporting Lissabon (3:1) zündete ein Gästefan im Oberrang einen Böller.

Sporting-Fan musste ins Krankenhaus

Mit Folgen: Ein unbeteiligter Sporting-Anhänger und ein Polizeibeamter wurden durch die Detonation verletzt. Der 29-jährige Fan musste sogar durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Währenddessen wurden zwei Tatverdächtige festgenommen.

Der 38-Jährige und der 47-Jährige werden noch am Mittwoch einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der über eine mögliche Haftstrafe entscheiden wird. Es könnte also teuer für das Böller-Duo werden.

Kurios: Schon im Vorfeld des Spiels kam es im Bereich Platzl und Marienplatz zur mehrfachen Zündung von Pyro. Auch hier wurde eine 37-jährige Anhängerin der Gäste festgenommen. Sie ist mittlerweile aber wieder auf freiem Fuß, bekam allerdings eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz.