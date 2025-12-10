Zwei Personen durch den Knall verletzt: Sporting-Fans zünden Böller in der Allianz Arena
Gerade war die Pyro im Bayern-Block erloschen, da gab es einen lauten Rumps. Joshua Kimmich und Co. zuckten auf dem Platz zusammen, wie der Bayern-Star später in der Mixed-Zone erzählte. Während des Spiels gegen Sporting Lissabon (3:1) zündete ein Gästefan im Oberrang einen Böller.
Sporting-Fan musste ins Krankenhaus
Mit Folgen: Ein unbeteiligter Sporting-Anhänger und ein Polizeibeamter wurden durch die Detonation verletzt. Der 29-jährige Fan musste sogar durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Währenddessen wurden zwei Tatverdächtige festgenommen.
Der 38-Jährige und der 47-Jährige werden noch am Mittwoch einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der über eine mögliche Haftstrafe entscheiden wird. Es könnte also teuer für das Böller-Duo werden.
Kurios: Schon im Vorfeld des Spiels kam es im Bereich Platzl und Marienplatz zur mehrfachen Zündung von Pyro. Auch hier wurde eine 37-jährige Anhängerin der Gäste festgenommen. Sie ist mittlerweile aber wieder auf freiem Fuß, bekam allerdings eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz.
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen