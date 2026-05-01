Zwei Joker für PSG: Das ist nach AZ-Infos der Bayern-Plan mit Karl

Die Bayern-Jungstars Lennart Karl und Tom Bischof werden nach ihren Verletzungen im Champions-League-Kracher wieder im Kader stehen. Gegen Heidenheim rotiert Trainer Vincent Kompany. "Nicht einfach."

Wie geht man so ein Spiel gegen Heidenheim an, nur vier Tage nach dem Spektakel von Paris, einer der spektakulärsten und besten Partien überhaupt in der Champions-League-Historie? Bayern-Trainer Vincent Kompany räumte vor dem Duell mit dem abstiegsbedrohten Tabellenletzten am Samstag (15.30 Uhr/Sky) ein, dass es definitiv "nicht einfach" werde, seine Mannschaft davon zu überzeugen, "dass wir erst mal dieses Heidenheim-Spiel zu hundert Prozent spielen müssen". Ehe der zweite Teil des Showdowns ansteht: am Mittwochabend in der Allianz Arena.

Gegen Heidenheim wieder auf der Trainerbank: Vincent Kompany. © IMAGO/Mladen Lackovic

Fokus nach dem Paris-Spektakel

"Wenn das Spiel gegen PSG so intensiv war und die Vorfreude auf das Rückspiel so groß ist in München", sei es schon ein bisschen kompliziert, fokussiert zu bleiben, sagte Kompany, aber: "Wir möchten niemandem etwas schenken. Wir werden alles tun, um das Spiel zu gewinnen." Schließlich habe Bayern auch am vergangenen Wochenende beim 4:3 in Mainz gezeigt, so der Coach, "dass wir bereit sind, zu kämpfen und uns wehzutun."

Respekt vor Heidenheims Überlebenskampf

Und die Münchner wollen sich auch nicht vorwerfen lassen, in den Abstiegskampf eingegriffen zu haben. Heidenheim braucht jeden Punkt, um die Klasse zu halten. Derzeit liegt das Team von Trainer Frank Schmidt vier Zähler hinter dem FC St. Pauli auf Relegationsplatz 16. Es sei "unglaublich, dass man zwei Jahre in dieser Abstiegszone steht und sich dann am Ende einer Saison immer wieder zurückkämpft in einen Kampf, der eigentlich schon lange verloren war", würdigte Kompany die Heidenheimer, die an diesem Wochenende bereits absteigen könnten.

Hofft mit Heidenheim auf den Klassenerhalt: Coach Frank Schmidt. © IMAGO/Michael Weber IMAGEPOWER

Aber klar: Der Bayern-Trainer wird trotzdem viele Stars schonen, damit am Mittwoch die Aufholjagd in der Königsklasse gelingen kann. Nach dem 4:5 in Paris würde Bayern ein 2:0 oder 3:1 zum Einzug ins Finale von Budapest am 30. Mai reichen. Bei einem Sieg mit einem Tor Unterschied ginge es in die Verlängerung. Und hier kämen gleich zwei Bayern-Vorteile zum Tragen: die Fitness und das Münchner Publikum.

Matthäus sieht Fitness als Bayern-Trumpf

"Ich bin mir fast sicher: PSG wird dieses Tempo in der Allianz-Arena nicht über 90 oder vielleicht sogar 120 Minuten gehen können. Sie stehen defensiv nicht so stabil, kamen am Ende auf dem Zahnfleisch daher“, schrieb Lothar Matthäus in seiner "Kicker"-Kolumne.

Er fällt im Rückspiel aus: PSG-Star Achraf Hakimi. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Der FC Bayern habe "körperlich total überlegen" gewirkt - und genau das könne im Rückspiel "das größte Plus" werden, so Matthäus. In der Tat: Nach dem Spiel waren mehrere PSG-Stars komplett ausgelaugt, Rechtsverteidiger Achraf Hakimi zog sich zudem eine Verletzung am rechten Oberschenkel zu und fällt aus. Eine große Schwächung für Paris.

Entspannung der Personallage beim FC Bayern

Beim FC Bayern hingegen entspannt sich die Personallage rechtzeitig vor dem Kracher. Tom Bischof wird bereits gegen Heidenheim in den Kader zurückkehren, Lennart Karl schafft es laut Kompany "eher nicht". Beide Jungstars, deren Partnerinnen Josefine Scholl (Bischof) und Zoe Käppele (Karl) gut befreundet sind, hatten sich jeweils einen Muskelfaserriss zugezogen.

Karl (oben) neben Freundin Zoe, Bischof (unten) mit seiner Josefine. © IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Am Mittwoch gegen Paris wird dann aber höchstwahrscheinlich auch Karl zum Aufgebot gehören und eine wichtige Alternative in der Offensive sein. "Lenny wird alles tun, damit er gegen PSG dabei ist", sagte Kompany: "Das würde uns auch sehr helfen, wir brauchen jeden." Nach AZ-Informationen hoffen die Münchner, dass Karl gegen PSG circa 20 Minuten als Einwechselspieler helfen kann. Immer unter der Prämisse, dass der 18-Jährige keine körperlichen Risiken eingeht.

Läuft alles nach Plan, haben die Münchner mit Karl und Bischof zwei Joker in ihren Reihen, die den Gipfel gegen Paris entscheiden könnten.