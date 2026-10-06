"Zurückhaltung passt perfekt": So erklärt ein Markenexperte die Olise-Auftritte

Michael Olise vom FC Bayern sorgt auch im französischen Nationalteam für Schlagzeilen, die Fans wünschen ihm den Ballon d’Or – er schweigt. Der Münchner Marketing-Experte Michael Klement weiß, warum genau das so gut ankommt.

Die Fans im Stade de France zeigten sich verzückt. Sie stimmten Sprechchöre mit seinem Namen in Verbindung mit dem Ballon d'Or an. Und das, obwohl Frankreich mit Kylian Mbappé einen aussichtsreichen Kandidaten auf die prestigeträchtigste Auszeichnung im Weltfußball hat.

Zidane: "Was er leistet, ist außergewöhnlich"

Michael Olise verzauberte am Dienstagabend ganz Frankreich. Und machte Legende Zinedine Zidane sprachlos. "Ich weiß nicht, was ich sagen soll", antwortete der Trainer der Équipe Tricolore, als er auf den Offensivkünstler des FC Bayern angesprochen wurde: "Was er leistet, ist einfach außergewöhnlich."

Zidane wollte Olise gegen Belgien eigentlich eine Pause genehmigen, brachte den Unterschiedsspieler dann aber doch in der 60. Minute beim Stand von 0:1 in die Partie. Eine halbe Stunde später hieß es 4:1 für Frankreich. Mit einem Doppelpack und einer Vorlage verließ Olise das Stadion. Incroyable, unglaublich.

Schwärmt von Bayern-Star Michael Olise: Frankreich-Trainer Zinedine Zidane. © IMAGO

Olise an sechs von sieben Treffern unter Zidane beteiligt

Damit war er an sechs von sieben Treffern unter Zizou direkt beteiligt. Darunter Traumtore, die Gemälden aus dem Pariser Louvre gleichen. Im Hinspiel in Belgien erzielte der 24-Jährige den entscheidenden Treffer zum 1:0 nach einem Solo, gegen Italien (1:1) sorgte er mit einem Freistoß unter die Latte für die Führung. Das Phänomen Olise.

Olise macht Olise-Sachen. Und ragt damit selbst in Frankreichs Star-Ensemble heraus. Das galt an diesem Abend übrigens einmal mehr auch außerhalb des Platzes. Als der Flügelstürmer, der auf einem Marktwert von 180 Millionen Euro kommt, auf die Ballon-d'Or-Sprechchöre der Franzosen angesprochen wurde, grinste er und entgegnete nur: "Ich habe nichts zu sagen."

Olise ist nicht nur auf dem Platz besonders

So außergewöhnlich Olise auf dem Platz ist, so außergewöhnlich ist er eben auch abseits des Feldes. Ein Mann, der lieber schweigt und Traumtore für sich sprechen lässt. Interviews will der Nationalspieler in der Mixed-Zone nicht geben. Selbst seine Mitspieler können ihn dazu nicht überreden.

Trotzdem, oder gerade deswegen, wird über ihn gesprochen. Olise ist ein Star, der aus der Menge heraussticht. Auch mit seiner Kleidung. Olise trägt gerne Luxus-Designershirts oder ausgefallene Kopfbedeckungen. Mit einem Pelzhut oder einer knallblauen Mütze zur Lederhose sorgte er zuletzt für Aufsehen.

Style ist ihm wichtig: Michael Olise, hier mit Jamal Musiala. © IMAGO

Olise lehnte lukrative Werbedeals ab

Einen festen Ausrüster, wie ihn mittlerweile nahezu jeder Profifußballer in Europa hat, will er nicht. Immer wieder lehnte er lukrative Werbedeals ab. Olise ist seine eigene Marke, mittlerweile eine Weltmarke. Und es wirkt, als würde der Zauberfuß dabei durchaus strategisch vorgehen.

Selbst sein Instagram-Auftritt ist an seine Art angepasst. Als Profilbild wählte er eine lila Kachel, kein Foto. Seine Posts, die mit einem einheitlichen Filter bearbeitet wurden, enthalten in der Regel keine Bildunterschriften. Die Frau, die ihm dabei zur Seite steht: Rebecca James.

Geschäftsführer der Sportmarketing-Agentur "MVPeople": Michael Klement. © privat

Klement: Die Zurückhaltung passt perfekt zum Auftritt

Sie gründete 2022 die britische Sport-PR-Agentur "Limitless Sports Consultancy" und gilt in der Branche als absolute Expertin im Aufbau von Personenmarken. "Bei ihm passt diese Zurückhaltung perfekt zu seinem gesamten Auftritt", sagt Michael Klement der AZ.

Er ist Geschäftsführer der Münchner Sportmarketing-Agentur "MVPeople", die unter anderem ÖFB-Trainer Ralf Rangnick oder Ex-Bundesligaspieler Granit Xhaka bei ihren Plattformauftritten unterstützt. "Es wäre nicht authentisch, wenn man zu ihm sagen würde, dass er regelmäßig Content produzieren soll", so der PR-Experte.

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Olise legt Fokus auf die Leistung auf dem Platz

Denn beim Aufbau einer Personenmarke geht es laut Klement immer darum, "die Persönlichkeit zu verstehen und daraus eine Positionierung und Kommunikation zu entwickeln, die zu dieser Person und ihren Zielen passt." Bei Olise ist das der Fokus auf die Leistungen auf dem Platz.

"Natürlich funktioniert das auch, weil er beim FC Bayern spielt und sportlich herausragt", so der Markenexperte. "Gleichzeitig hebt er sich so von vielen anderen Fußballern auf seinem Level ab. Und das macht ihn interessant."

So interessant, dass ihm selbst einige Frankreich-Fans den Ballon d’Or, der am 26. Oktober in London vergeben wird, eher gönnen würden als ihrem Kapitän Mbappé.