Zurück zu den Bayern: Palhinha verabschiedet sich von Spurs

Mit emotionalen Worten bedankt sich Bayern-Leihgabe João Palhinha bei Tottenham. Nach 45 Spielen für die Spurs steht er nun wieder im Kader des FC Bayern – zumindest vorerst.

Der vom FC Bayern München verliehene João Palhinha hat sich mit einer emotionalen Botschaft von Tottenham Hotspur verabschiedet und wird vorerst zum deutschen Meister zurückkehren. Der portugiesische Fußball-Profi dankte den Fans des Premiere-League-Clubs in einem Instagram-Post für deren Unterstützung während seiner Zeit bei den Spurs.

"Tottenham zu repräsentieren, hat mein Leben tief geprägt – nicht nur beruflich, sondern auch persönlich – und ich werde das für immer in mir tragen", schrieb Palhinha in dem Beitrag. Die Spurs haben demnach offenbar auf eine vereinbarte Kaufoption für den Mittelfeldspieler verzichtet. Stattdessen steht der 30-Jährige nun erst einmal wieder im Kader des FC Bayern. Palhinha gilt aber als Verkaufskandidat.

Erst Tuchels Wunschspieler, dann unter Kompany nur Ergänzung

Palhinha war im Sommer 2023 der Wunschspieler des damaligen Bayern-Coaches Thomas Tuchel - ein Wechsel zu dem Zeitpunkt aber zerschlug sich am letzten Tag der Transferperiode noch. Ein Jahr später holten die Münchner den Profi dann für kolportierte 51 Millionen Euro.

Unter dem neuen Trainer Vincent Kompany aber war der Portugiese nur Ergänzungsspieler und kam in den wichtigen Partien der Champions League kaum zum Einsatz, ehe er im vergangenen Sommer nach London verliehen wurde. Für die Spurs kam er in 45 Pflichtspielen auf sieben Treffer und drei Vorlagen.