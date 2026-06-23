Dante nimmt mit den Amateuren des FC Bayern das Training am Campus auf. Nach seiner ersten Einheit zieht der ehemalige Abwehrspieler ein positives Fazit.

Mit brasilianischem Ballgefühl chippte Dante die Bälle über den Platz an der Ingolstädter Straße. Der ehemalige Verteidiger ist zurück beim FC Bayern. Nicht mehr als Spieler, sondern als Cheftrainer der Amateure. Er übernahm das Amt von Holger Seitz. "Es war ein guter Start mit einer hohen Intensität", resümierte Dante nach seiner ersten Einheit am Bayern-Campus: "Die Jungs waren sehr konzentriert und haben viele gute Aktionen gezeigt. Es macht sehr viel Spaß, auf diesem Gelände zu trainieren und zu arbeiten."

Dante bekommt erfahrene Co-Trainer an die Seite gestellt

Mit dabei waren auch die Kompany-Debütanten Maycon Cardozo und Deniz Ofli. Die Aufgabe des Brasilianers ist es, die Rohdiamanten aus dem Nachwuchsleistungszentrum des Klubs zu schleifen. Unterstützung bekommt Dante, der erst vor wenigen Wochen seine Spielerkarriere beendet hatte, von erfahrenen Assistenztrainern: Christian Ströbel und Babak Keyhanfar , der schon in der Bundesliga bei Union Berlin und Mainz 05 tätig war.

Bekam mit Christian Ströbel (links) und Babak Keyhanfar erfahrende Co-Trainer zur Seite gestellt: Dante. © FC Bayern

"Wir alle müssen nun von Beginn an hart arbeiten, um die Jungs zu fordern und fördern", so der 42-Jährige. Dante ist sich bewusst, dass er nicht lange Anlaufzeit in München hat. Schon Ende Juli (23. bis 26. Juli) startet die Saison in der Regionalliga. Und da sieht es derzeit so aus, als würde man wieder ein Stadtderby gegen den TSV 1860 spielen.

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Amateure planen mehrere Testspiele vor Ligastart

Davor kann sich der Wuschelkopf in Testspielen eingrooven. Von 30. Juni bis 4. Juli steht unter anderem ein Trainingslager am Walchensee, inklusive Testspiel gegen Innsbruck, an. Zudem bestreiten die Münchner weitere Tests gegen Legia Warschau (27. Juni), die Stuttgarter Kickers (12. Juli) und den SSV Ulm (19. Juli).