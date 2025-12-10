Zieht Kane seine Ausstiegsklausel? Bayern-Star hat offenbar Zukunftsentscheidung getroffen

Wir halten Sie hier mit allen News zu möglichen Transfers und Spekulationen rund um den FC Bayern auf dem Laufenden!

10.12.2025 Harry Kane zieht seine Ausstiegsklausel nicht

Harry Kane bleibt dem FC Bayern wohl noch länger erhalten. Wie die "Sport Bild" berichtet hat sich der Engländer offenbar entschieden seine Ausstiegsklausel im Sommer nicht zu ziehen. Demnach hätte er bei Aktivierung bis Ende Januar wohl im kommenden Sommer für 65 Millionen Euro wechseln können. Der Bayern-Torjäger soll aber seine Zukunft klar in München sehen. Beim deutschen Rekordmeister hat der 32-Jährige noch einen Vertrag bis 2027.

07.12.2025 Wechsel zum FC Bayern? Jetzt spricht Hoffenheim-Knipser Asllani

Fisnik Asllani zählt mit der TSG Hoffenheim zu den positiven Überraschungen dieser Bundesliga-Saison. Zuletzt wurde der 23-Jährige auch mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht. Im Interview mit "RTL/NTV" spricht der Deutsch-Kosovare nun über die Gerüchte um seine Person.

"Klar kriegt man so was mit", sagt Asllani: "Es ehrt mich natürlich und macht mich ein Stück weit auch stolz, wenn ich solche Sachen lese." Aktuell steht der Angreifer in zwölf Ligaspielen bei fünf Treffern und zwei Vorlagen, sein Vertrag bei Hoffenheim läuft noch bis 2029.

Derzeit beschäftige er sich aber nicht konkret mit einem Vereinswechsel. "Mein Fokus ist ganz klar auf der TSG Hoffenheim, auf den kommenden Spielen, den kommenden Wochen und Monaten", so Asllani.

05.12.2025 Wintertransfers beim FC Bayern? Das sagt Sportdirektor Freund

BayernsSportdirektor Christoph Freund sieht aktuell keinen Bedarf für Transfers im Winter. "Wir sind mit unserem Kader sehr, sehr zufrieden und freuen uns wirklich auf drei Winter-Neuzugänge. Von dem her sind wir dann gut aufgestellt", sagte Freund vor dem Südgipfel am Samstag beim VfB Stuttgart.

Mit den drei Winterzugängen meinte der Österreicher die Langzeitverletzten Jamal Musiala, Alphonso Davies und Hiroki Ito. Ito (Mittelfußbruch) sammelte bereits wieder Einsatzminuten, Davies steht nach Kreuzbandriss kurz vor seinem Comeback, und Musiala (Sprunggelenksluxation sowie eine Fraktur des Wadenbeins) soll zu Beginn der neuen Jahres wieder voll einsteigen. Dies sei dann "für die Tiefe und Qualität des Kaders richtig gut", so Freund.

Zurückhaltend äußerte sich der Sportdirektor des Rekordmeisters dagegen in der Torwartfrage beim FC Bayern. Der Vertrag von Manuel Neuer läuft im Sommer aus, eine Verlängerung ist offen. Sein Vertreter ist momentan Jonas Urbig (22). Doch auch Alexander Nübel (29), der bis Saisonende an den VfB ausgeliehen ist, steht bei den Münchnern noch bis 2029 unter Vertrag. Auch Daniel Peretz (25/2028), zur Zeit beim Hamburger SV, gehört den Bayern.

Nübel spiele "eine gute Saison, er hat sich noch mal richtig entwickelt die letzten ein, zwei Jahre und ist sicher einer der besten Torhüter in Deutschland. Von dem her sind wir sehr froh, dass wir für die Zeit nach Manuel, wenn die irgendwann kommt, sehr gut aufgestellt sind", sagte Freund. Und erst dann werde man "Entscheidungen dahingehend treffen".

11.11.2025 Upamecano: "Werden richtige Entscheidung treffen"

Bayerns Abwehrchef Dayot Upamecano hat die Frage nach seiner Zukunft erneut offen gelassen. "Ich habe einen guten Berater. Wir werden die richtige Entscheidung treffen. Ich konzentriere mich auf diese Saison und meine Ziele mit dem Verein und der Nationalmannschaft", sagte der Franzose der Zeitung L'Équipe.

Der Vertrag des 27-Jährigen läuft im Sommer aus, Upamecano wird mit Real Madrid in Verbindung gebracht. "Ich habe immer gesagt, dass ich mich bei den Bayern wohlfühle. Ich habe einen tollen Trainer und tolle Teamkollegen", sagte er. Angesprochen auf das Interesse anderer Klubs meinte der Verteidiger: "Ich stehe bei den Bayern unter Vertrag. Ich fühle mich geehrt, wenn Vereine an mir interessiert sind."

Bayern-Sportdirektor Christoph Freund hatte zuletzt den Wunsch des Klubs unterstrichen, Upamecano langfristig zu binden. "Das ist ja kein Geheimnis, dass es unser großes Ziel ist, mit Upa zu verlängern. Und es ist auch nicht verwunderlich, dass viele Vereine an Upa interessiert sind, weil er einfach richtig, richtig gut performt", sagte Freund am Freitag.

28.10.2025 Bayern beobachtet Bundesliga-Stürmer als Kane-Backup

Der FC Bayern ist trotz Nicholas Jackson wohl weiter auf der Suche nach einem Backup für Harry Kane. Nach Informationen von "Sky" haben die Münchner wohl ein Auge auf Fisnik Asllani von der TSG 1899 Hoffenheim geworfen. Demnach soll der deutsche Rekordmeister den 23-jährigen Stürmer genau beobachten. Der gebürtige Berliner stand bisher in allen Bundesliga-Partien in der Startelf und erzielte sechs Tore und zwei Assists. Sein Vertrag im Kraichgau läuft noch bis 2029, allerdings besitztder Angreifer wohl eine Ausstiegsklausel und soll planen den Verein zur kommenden Saison zu verlassen. Neben den Münchnern sollen auch Borussia Dortmund, der VfB Stuttgart und sogar der FC Barcelona an Asllani interessiert sein.

Der FC Bayern hat wohl ein Auge auf Fisnik Asllani geworfen © IMAGO/Harry Langer/DeFodi Images

Bericht: Neuer Vertrag für Bayerns Top-Talent Lennart Karl

Der Vertrag von Mittelfeldspieler Lennart Karl beim FC Bayern soll sich einem Bericht zufolge am 18. Geburtstag des Jungstars automatisch um ein Jahr verlängern. Wie der Sender Sky berichtet, wäre Karl, der am 22. Februar 2026 volljährig wird, dann bis mindestens 2029 an den Rekordmeister gebunden. Zudem werde der aktuell bis 2028 laufende Kontrakt in einen Profivertrag umgewandelt und Karls Gehalt angepasst, heißt es in dem Bericht weiter. Eine Ausstiegsklausel gebe es nicht.

Karl überzeugte zuletzt in der Bundesliga beim 3:0 in Mönchengladbach sowie in der Champions League beim 4:0-Heimsieg gegen den FC Brügge. In diesen Partien gelang ihm - höchst sehenswert - auch jeweils sein erstes Tor in den beiden Wettbewerben. In der Bundesliga zählte der Offensivspieler bislang einmal zur Startelf, fünfmal kam er von der Bank.

07.09.2025 Mbappé gesteht: Bayern wollte mich verpflichten

Der französische Ausnahmestürmer Kylian Mbappé hatte in jungen Jahren Kontakt zum FC Bayern und anderen Klubs aus der Bundesliga – entschied sich dann aber für einen anderen Karriereweg. Das verriet der Superstar von Real Madrid im Interview mit "Bild am Sonntag". "Viele Vereine haben sich an mich gewandt. Die Bayern kamen zu mir, als ich noch etwas jünger war und Monaco verlassen konnte", sagte Mbappé.Auch Borussia Dortmund und RB Leipzig hätten angefragt. "Und das sind nur die drei Vereine, an die ich mich erinnere. Vielleicht waren da noch andere, aber ich erinnere mich nicht", sagte der 26-jährige Mbappé und ergänzte mit einem Lachen: "Jetzt fragen alle, aber jetzt ist es ein bisschen zu spät."Mbappé war 2017 von der AS Monaco an Paris St. Germain verliehen worden. Ein Jahr später verpflichtete der französische Serienmeister das damalige Top-Talent fest für 180 Millionen Euro. Inzwischen geht Mbappé für Real Madrid auf Torejagd.

02.09.2025 Leihe fix! Jonah Kusi-Asare wechselt zum FC Fulham

Jetzt ist der Wechsel offiziell! Der FC Bayern verleiht Jonah Kusi-Asare zum FC Fulham. Dies gaben die Münchner am Dienstag bekannt. "Jonah hat sich in den vergangenen eineinhalb Jahren bei uns sehr gut entwickelt und konnte bereits in seiner ersten vollen Saison in München sein Profidebüt feiern. Er hat hervorragende Anlagen und soll nun weitere wertvolle Erfahrungen auf europäischem Spitzenniveau sammeln. Wir werden ihn eng begleiten und sind überzeugt, dass er in Fulham die nächsten Schritte seiner Entwicklung machen und weiter reifen wird", wird Sportdirektor Christoph Freund in der Pressemitteilung zitiert.

Jonah Kusi-Asare wechselt nun wohl doch zu Fulham

Verwirrung um Bayerns Youngster! Der Wechsel von Sturm-Juwel Jonah Kusi-Asare zum FC Fulham schien am Montag eigentlich schon geplatzt. Berichten zufolge haben es die Engländer nicht vor Ablauf der Wechselperiode geschafft, die nötigen Unterlagen einzureichen. Doch nun die Wende! Nach Informationen der "Bild" soll die Premier League den Deal trotz der formellen Probleme freigeben haben. In England ist es in solchen Fällen möglich, eine Verlängerung der Frist zu beantragen – im Fall des schwedischen Stürmers wurde dieser offenbar stattgegeben.

Der 18-Jährige wechselt demnach wohl auf Leihbasis nach Fulham. Die Engländer haben sich eine Kaufoption gesichert, die Münchner besitzen eine Rückkaufoption.

01.09.2025 Jackson-Transfer zum FC Bayern offenbar fix

Der FC Bayern bekommt am Deadline Day offenbar doch noch seine erhoffte Verstärkung für die Offensive. Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, geht der Transfer von Nicolas Jackson über die Bühne. Die Bayern haben sich demnach mit dem FC Chelsea auf eine Leihe Kaufoption in Höhe von 65 Millionen Euro, welche ab einer bestimmten Anzahl an absolvierten Spielen verpflichtend greift, geeinigt. Die Leihgebür soll satte 16,5 Millionen Euro betragen. Der senegalesische Nationalspieler hat demnach einem Fünfjahresvertrag zugestimmt.

Kurz vor dem Bundesliga-Spiel der Münchner beim FC Augsburg (3:2) am Samstagabend war bekannt geworden, dass Chelsea Jackson wegen einer Verletzung des neuen Stürmers Liam Delap nun doch nicht wie vereinbart verleihen wollte. "Chelsea hat uns informiert, dass sie den Spieler gerne zurückhaben wollen, nachdem wir uns gestern geeinigt haben", sagte Sportvorstand Max Eberl.

Jackson selbst hatte die Hoffnung auf einen Transfer danach nicht aufgegeben. Er hielt sich weiter in München auf, während die beiden Vereine weiter an einem Transfer arbeiteten.

25.08.2025 Bericht: Bayern einigt sich mit Chelsea-Stürmer Jackson

Der FC Bayern zeigt einem Medienbericht zufolge weiter Interesse an der Verpflichtung des senegalesischen Fußball-Nationalspielers Nicolas Jackson. Wie die "Bild" berichtet, stünden nun konkrete Verhandlungen zwischen dem deutschen Rekordmeister und dem FC Chelsea an. Die Bayern und Angreifer Jackson seien sich bereits einig, demnach werde eine Leihe des 24-Jährigen angestrebt.

Jackson war bereits in den vergangenen Wochen als möglicher Neuzugang bei den Münchnern gehandelt worden, damals hatte Sky berichtet. Dem TV-Sender zufolge habe sich an dem Interesse nichts geändert. Vor rund drei Wochen hatte Sportvorstand Max Eberl aber noch dementiert, dass sich der Klub mit der Personalie beschäftigt. Man habe sich damals "definitiv" nicht beim FC Chelsea nach Jackson erkundigt, sagte Eberl damals. Nach dem Bundesliga-Eröffnungsspiel gegen RB Leipzig am Freitag hat der Sportvorstand die Aussage noch einmal bekräftigt. "Dann ist er raus aus der Nummer und dann schauen wir, was da noch auf dem Markt passieren wird", sagte Eberl, als er von einem Reporter auf das Dementi angesprochen wurde.

Ein Abgang Jacksons beim Londoner Klub scheint sehr wahrscheinlich. Chelseas italienischer Cheftrainer Enzo Maresca hatte ihn zum Saisonstart in den ersten beiden Premier-League-Spielen nicht in den Kader berufen. Dem Angreifer wurde sogar öffentlich geraten, sich eine Alternative zu suchen.

20.08.2025 Wechsel wohl fix: FC Bayern verkauft Paul Wanner

Der nächste Abgang beim FC Bayern ist offenbar fix: Mittelfeldtalent Paul Wanner wechselt laut Sky in die Niederlande zur PSV Eindhoven. Demnach erhalten die Münchner 15 Millionen Euro an Ablöse plus Bonuszahlungen für den 19-jährigen Deutsch-Österreicher, der in der vergangenen Saison an den 1. FC Heidenheim verliehen war. Zudem habe sich Bayern ein Rückkaufsrecht gesichert, hieß es.

Wanner sollte München noch am Abend verlassen, um in Eindhoven den Medizincheck zu absolvieren. Von Bayern-Seite gab es zunächst keine offizielle Bestätigung für den Transfer.

19.08.2025 Hoeneß-Ansage: Nur noch Leihspieler in diesem Sommer

Das macht die Arbeit für die sportliche Führung des FC Bayern nicht einfacher: Geht es nach Ehrenpräsident Uli Hoeneß, soll im Sommer kein fester Transfer mehr getätigt, sondern allenfalls Leihspieler verpflichtet werden. "Ich würde sehr dafür plädieren, den Kader noch aufzufüllen mit einem Leihspieler, der bis zum 30. Juni 2026 unter Vertrag genommen wird", sagt Hoeneß gegenüber der " ".

Bei den Kaderplanern Max Eberl und Christoph Freund soll die Ansage des Ehrenpräsidenten für Unverständnis gesorgt haben. Schließlich wurden im Sommer einige Spitzenverdiener abgegeben und dadurch die Gehaltskosten deutlich gesenkt, zudem hat man nach dem Verkauf von Kingsley Coman an Al-Nassr ein Transferplus erwirtschaftet. Außerdem wäre der Klub bereit gewesen, für die Wunschspieler Florian Wirtz und Nick Woltemade große Summen auszugeben. Geld müsste also vorhanden sein. Dem Bericht der "SZ" zufolge hat man intern aber entschieden, den großen Kaderumbau erst im nächsten Sommer zu vollziehen.

18.08.2025 Ablöse für Coman noch niedriger als gedacht?

Der FC Bayern hat Kingsley Coman offenbar noch günstiger abgegeben, als bislang angenommen. Wie das saudi-arabische Portal " " auf eine Al-Nassr nahestehende Quelle berichtet, hat der Klub lediglich eine Ablöse von 24 Millionen Euro gezahlt. Laut bisherigen Meldungen soll sich die Summe auf 30 bis 35 Millionen Euro belaufen haben.

Zum Vergleich: Für Luis Díaz, den die Münchner als Ersatz für Coman verpflichtet haben und der sich in einem ähnlichen Alter befindet, soll eine Ablöse von 70 Millionen Euro an den FC Liverpool überwiesen haben. Dennoch wäre der Franzose nach Mathys Tel (wechselte für 35 Millionen Euro zu Tottenham Hotspur) noch immer der zweitteuerste Bayern-Verkauf in diesem Sommer.

13.08.2025 Stuttgart lehnt nächstes Angebot des FC Bayern ab: Woltemade-Transfer vom Tisch?

Ist der Transfer von Nick Woltemade zum FC Bayern jetzt endgültig geplatzt? Laut Sky sollen die Bayern ein weiteres Angebot für den Nationalspieler abgegeben haben, welches vom VfB Stuttgart abgelehnt wurde. Die Offerte des Rekordmeisters belief sich demnach auf eine Summe von 60 Millionen Euro plus Boni. Zu wenig für die Schwaben, die 75 Millionen fordern sollen.

Gegenüber der dpa bestätigte Woltemade-Berater Danny Bachmann das Angebot. "Die von Herrn Wehrle in dieser Woche geforderte Lösung im Rahmen einer fragwürdigen Deadline wurde heute mit dem Gesamtpaket von Interessent und Spielerseite zusammen in Höhe von mehr als 60 Millionen Euro plus Weiterverkaufsbeteiligung geliefert", so Bachmann. Besagte Deadline würde mit Anpfiff des Supercups zwischen beiden Klubs am Samstagabend auslaufen.

Bachmann weiter: "Die Antwort des Aufsichtsrats über eine Forderung von marktfremden 75 Millionen Euro für einen Spieler, der ablösefrei gekommen ist, jedoch mit einer Gehaltseinstufung im unteren Mittelfeld, entbehrt - insbesondere für einen nationalen Transfer - nicht nur jeglicher Grundlage, sondern steht im krassen Widerspruch zu den erwähnten Absprachen."

11.08.2025 Einigung erzielt: Kingsley Coman verlässt den FC Bayern

Jetzt könnte es schnell gehen! Laut Fabrizio Romano ist der Wechsel von Kingsley Coman zu Al Nassr perfekt. Der Klub aus Saudi-Arabien soll sich mit dem FC Bayern auf eine Ablösesumme von knapp unter 30 Millionen Euro geeinigt haben.

Der Franzose erhält bei Al Nassr offenbar einen Vertrag bis 2028, der Medizincheck und die Unterschrift sollen noch in dieser Woche erfolgen. Bei der AZ fragt man sich indes: Gibt es überhaupt Alternativen zur Coman beim FC Bayern? Mehr dazu lesen Sie hier.

10.08.2025 PSG drängt auf Donnarumma-Verkauf – schlägt Bayern zu?

Die Wege von Gianluigi Donnarumma und Paris Saint-Germain scheinen sich zu trennen. Die Franzosen stehen kurz vor der Verpflichtung von Lucas Chevalier vom OSC Lille. Da der Vertrag von Donnarumma im Sommer 2026 ausläuft, soll ein ablösefreier Wechsel unbedingt vermieden werden – PSG drängt auf einen Verkauf. Demnach verlangen die Pariser wohl nur 25 bis 30 Millionen Euro Ablöse für den Keeper.

Wie der italienische Journalist Alfredo Pedullà für Football Italia berichtet, hat auch der FC Bayern wohl wieder Kontakt zu dem 26-Jährigen aufgenommen. Die Nachfolge von Manuel Neuer ist bisher noch nicht endgültig geklärt. Aktuell ist Jonas Urbig die Nummer zwei bei den Münchnern, Alexander Nübel und Daniel Peretz sind derzeit verliehen. Neben dem FC Bayern haben aber offenbar auch die Premier-League-Klubs Manchester City und FC Chelsea eine Auge auf den italienischen Nationaltorhüter geworfen.

Ronaldo-Klub will Coman: Ab welcher Summe wird Bayern schwach?

Al-Nassr macht offenbar ernst im Werben um Kingsley Coman. Nach Informationen von Sky bereitet der Klub aus Saudi-Arabien wohl ein Angebot in Höhe von rund 30 Millionen Euro vor, um den Flügelspieler vom FC Bayern zu verpflichten. Dies dürfte aber deutlich zu wenig sein, die Bayern wären dem Bericht zufolge wohl ab einer Summe von rund 50 Millionen Euro gesprächsbereit.

Beim Klub von Cristiano Ronaldo soll der 29-Jährige einen hochdotierten Vertrag bis 2028 erhalten. Das Gehalt würde demnach wohl bei bis zu 25 Millionen Euro netto pro Jahr liegen

Der Vertrag des französischen Nationalspielers in München läuft noch bis 2027.

08.08.2025 FC Bayern verhandelt mit Ronaldo-Klub über Coman

Kingsley Coman könnte den FC Bayern laut einem Medienbericht doch noch im Sommer in Richtung Saudi-Arabien verlassen. Der Transferexperte Fabrizio Romano meldete, dass der Rekordmeister diesbezüglich Gespräch führe mit Al-Nassr. Eine offizielle Reaktion der Klubs oder des Spielers zu dem Bericht gab es zunächst nicht.

Al-Nassr ist das Team von Ex-Weltfußballer Cristiano Ronaldo und äußerst finanzstark. Vor wenigen Tagen verpflichtete der Verein schon Ronaldos Landsmann João Félix; ebenfalls im Kader steht unter anderem der frühere Liverpool- und Bayern-Profi Sadio Mané. Romano schrieb auf der Plattform X, dass Coman bei Al-Nassr das Top-Transferziel für die Außenbahn sei. Noch im Juni hatte der Franzose bei der Klub-WM in den USA über München gesagt: "Ich will gerne bleiben." Möglicherweise ändert der 29-Jährige bei einer lukrativen Offerte aber doch seine Meinung.

06.08.2025 AZ-Info: Top-Talent Lennart Karl vor Verlängerung beim FC Bayern

Gute Nachrichten für den FC Bayern: Nach AZ-Informationen steht Offensiv-Juwel Lennart Karl kurz vor einer Vertragsverlängerung. Die Gespräche befinden sich auf der Zielgeraden. Der aktuelle Kontrakt des 17-jährigen läuft im Sommer 2026 aus.

Karl gilt als eine der größten Nachwuchshoffnungen beim Rekordmeister. Bei der Klub-WM in diesem Sommer feierte der technisch hochveranlagte Flügelstürmer im ersten Gruppenspiel gegen Auckland FC sein Pflichtspieldebüt bei den Profis, auch im Testkick gegen Olympique Lyon am vergangenen Samstag durfte er ran. In der kommenden Saison ist er als Backup für Michael Olise eingeplant.

05.08.2025 Bayern verleiht Buchmann nach Nürnberg

Der FC Bayern verleiht das nächste Talent! Tarek Buchmann hat seinen Vertrag in München verlängert und wechselt auf Leihbasis zum 1. FC Nürnberg. Dies gab der deutsche Rekordmeister am Dienstag bekannt.

Christoph Freund, Sportdirektor des FC Bayern: "Tarek bringt alles mit, um sich im Profibereich zu etablieren. Leider hatte er in den vergangen beiden Jahren großes Verletzungspech, umso mehr haben wir uns gefreut, dass er nun in den ersten Spielen der Regionalliga-Saison sein Comeback gegeben hat. Jetzt bekommt er die Möglichkeit, beim 1. FC Nürnberg in der Zweiten Liga wertvolle Spielpraxis zu sammeln. Tarek ist ein toller Charakter, der sich nicht aus der Bahn werfen lässt und nun seine nächsten Schritte machen soll. Der FC Bayern wird ihn eng begleiten", wird Christoph Freund in der Pressemitteilung zitiert.

Der 20-jährige Juniorennationalspieler spielt seit 2019 für den FC Bayern.

03.08.2025 Leihe perfekt: Palhinha von Bayern zu Tottenham

Der FC Bayern verleiht Mittelfeldspieler João Palhinha für eine Saison bis Juni 2026 an Tottenham Hotspur. Dies teilten beide Vereine am Abend mit. Die Londoner haben demnach im Anschluss eine Kaufoption für den Portugiesen. "Mit Tottenham Hotspur haben wir die beste Lösung für alle Seiten gefunden. João kann dort eine ganze Saison auf internationalem Top-Niveau absolvieren", sagte Bayerns Sportvorstand Max Eberl.

Palhinha war im Sommer 2023 der Wunschspieler des damaligen Bayern-Coaches Thomas Tuchel – ein Wechsel zu dem Zeitpunkt aber zerschlug sich am letzten Tag der Transferperiode noch. Ein Jahr später holten die Münchner den Profi dann für kolportierte 51 Millionen Euro. Unter dem neuen Trainer Vincent Kompany aber war der Portugiese nur Ergänzungsspieler und kam in den wichtigen Partien der Champions League kaum zum Einsatz.

"João Palhinha ist in der vergangenen Saison beim FC Bayern leider nicht auf die erhofften Einsatzzeiten gekommen", sagte Eberl. Beim Europa-League-Sieger, der am Donnerstag für ein Testspiel beim FC Bayern gastiert, soll der 30-Jährige sportlich neuen Schwung aufnehmen. Weitere Details zur Leihe gaben die Vereine nicht bekannt. Palhinha ist beim FC Bayern bis 2028 gebunden.

31.07.2025 Zaragoza wird vom FC Bayern an Celta Vigo verliehen

Bryan Zaragoza bleibt Spieler des FC Bayern, spielt in der kommenden Saison aber auf Leihbasis beim spanischen Erstligisten Celta Vigo. Das gaben die Münchner bekannt. Damit bleibt der Spanier in seiner Heimat, nachdem er in der vergangenen Spielzeit an CA Osasuna ausgeliehen war.

Der 23-Jährige kam beim FC Bayern nach seinem Wechsel vom FC Granada zur Winterpause 2024/25 in sieben Pflichtspielen zum Einsatz. Für Osasuna war der spanische Nationalspieler in der vergangenen Saison 28 Mal auf dem Feld. In München hat er noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029.

"Bryan hatte in der vergangenen Saison leider viel Verletzungspech. Wir sind uns einig, dass es für ihn der beste Weg ist, wenn er in seiner spanischen Heimat weitere Erfahrungen sammelt, zumal er sich mit regelmäßigen Einsätzen für einen spanischen Erstligisten, der außerdem noch Europa League spielt, am einfachsten für seinen Traum zeigen kann, mit Spaniens Nationalmannschaft zur WM zu fahren", sagte Münchens Sportdirektor Christoph Freund.

30.07.2025 Díaz-Wechsel zum FC Bayern offiziell

Jetzt ist es offiziell! Luis Díaz wechselt vom FC Liverpool zum FC Bayern. Dies gaben die Münchner am Mittwochvormittag bekannt. "Luis Díaz ist ein international erfahrener Spieler mit enormer Qualität, tollen Fähigkeiten und einer großen Verlässlichkeit. Er wird unserer Mannschaft sofort weiterhelfen. Wir sind froh, dass wir ihn für den FC Bayern gewinnen konnten. Solche Transfers funktionieren, wenn jedes Rad ins andere greift. Unsere Fans können sich auf einen außergewöhnlichen Spieler freuen", wird Bayerns Sportvorstand Max Eberl zitiert.

Der Offensiv-Star erhält in München einen Vertrag bis Sommer2029. Er läuft künftig mit der Rückennummer "14" auf. "Ich bin sehr glücklich, es bedeutet mir sehr viel, Teil des FC Bayern zu sein – das ist einer der größten Clubs der Welt. Ich möchte meinem neuen Team mit meiner Art, Fußball zu spielen, und meiner Persönlichkeit helfen. Mein Ziel ist es, alle Titel zu gewinnen, die möglich sind – dafür werden wir als Mannschaft jeden Tag arbeiten", so Díaz.

29.07.2025 Talent Aznou verlässt den FC Bayern

Der marokkanische Nationalspieler Adam Aznou verlässt den FC Bayern und wechselt zum englischen Erstligisten FC Everton. Der 19-Jährige war 2022 zum deutschen Rekordmeister gewechselt.

"Da es für Adam nun das vorrangige Ziel war, sich für die WM im kommenden Jahr zu präsentieren und das für ihn absolute Priorität hatte, war es für alle Seiten die beste Entscheidung, diesem dringenden Wechselwunsch zu entsprechen", sagte Sportdirektor Christoph Freund. Aznou stand noch bis 2027 bei den Münchnern unter Vertrag. Nach Informationen von Sky kassieren die Münchner eine fixe Ablösesumme von neun Millionen Euro.

Aznou hatte in der vergangenen Saison zwei Kurzeinsätze in der Bundesliga absolviert und war für die Rückrunde zu Real Valladolid ausgeliehen gewesen. "Wir bedauern, dass es mit Adam keinen weiteren gemeinsamen Weg geben konnte", sagte Sportvorstand Max Eberl. Der Klub habe das Ziel, "künftig noch mehr auf unsere Talente zu setzen. In dieser Saison werden Nachwuchsspieler wie beispielsweise die, die bei der Klub-WM dabei gewesen sind, regelmäßig mit der ersten Mannschaft trainieren. Generell steht die Tür jedem offen, sich bei den Profis des FC Bayern dauerhaft zu etablieren, der jeden Tag alles für unsere gemeinsamen Ziele abruft."

Aznou war zuletzt auch bei der Klub-WM in den USA dabei und war beim 10:0 gegen den Auckland für die Schlussphase eingewechselt worden.

Ulreich verlängert beim FC Bayern

Der FC Bayern hat den Vertrag mit Sven Ulreich um ein weiteres Jahr bis 2026 verlängert. Dies gaben die Münchner am Dienstag bekannt. "Sven Ulreich ist die Verlässlichkeit in Person: Er hält, was er verspricht - im wahrsten Wortsinn. Charaktere wie er tun jedem Team gut. Wir sind sehr glücklich, dass wir ihn eine weitere Saison bei uns haben", wird Bayerns Sportvorstand in der Pressemitteilung zitiert.

Der 36-Jährige kam 2015 vom VfB Stuttgart nach München. Nach einer einjährigen Pause in der Saison 2020/21 beim Hamburger SV, kehrte er danach zum deutschen Rekordmeister zurück.

FC Bayern verleiht Offensivtalent Zvonarek

Der FC Bayern verleiht sein Nachwuchstalent Lovro Zvonarek für die kommende Saison an Grasshopper Zürich. Der 20 Jahre alte kroatische Offensivspieler soll beim Schweizer Erstligisten "seine nächsten Schritte machen und auf noch mehr Spielzeiten kommen", sagte Münchens Sportdirektor Christoph Freund.

Zvonarek war in der vergangenen Saison an den österreichischen Meister Sturm Graz ausgeliehen und kam dort unter anderem auf sechs Einsätze in der Champions League. Für die Profimannschaft des FC Bayern spielte der kroatische U21-Nationalspieler bislang 161 Minuten in der Bundesliga.

Am 12. August gibt es bereits ein Wiedersehen: Im Rahmen seiner Vorbereitung tritt der FC Bayern zu einem Testspiel bei den Grasshoppers an.

27.07.2025 Müller entscheidet sich wohl gegen LAFC

Das wäre der nächste Rückschlag für den FC Bayern. Laut übereinstimmenden Medienberichten tendiert Thomas Müller derzeit zu einem Wechsel zu den Vancouver Whitecaps, jenem Klub, von dem einst Alphonso Davies an die Säbener Straße wechselte. Konkrete Gespräche finden aktuell statt, letzte Details müssen noch geklärt werden. Und bevor ein Wechsel zustande kommt, müssen die Kanadier, die in der MLS spielen, dem FC Cincinnati freilich noch die Discovery-Rechte abkaufen.

Es scheint also, als würde der Los Angeles FC, Bayerns Partnerklub, leer ausgehen. Bitter für den Rekordmeister: Mit Müller im Dress von LAFC wäre die Verbindung weiter gestärkt worden, genauso wie die bayerische Präsenz insgesamt auf dem US-amerikanischen Markt. Daher half der FC Bayern nach AZ-Informationen mit, ein Paket zu schnüren, das Müller nach Los Angeles bringen sollte.

26.07.2025 Aznou vor Abgang nach Everton

Nach Nestory Irankunda scheint das nächste Bayern-Talent auf die Insel zu wechseln. Laut übereinstimmenden Medienberichten steht Adam Aznou vor einem Wechsel zum FC Everton. Die Ablöse soll sich auf neun Millionen Euro plus drei Millionen Euro an Bonuszahlungen belaufen. Der Medizincheck soll schon in den nächsten 24 bis 48 Stunden stattfinden.

Interessant: Der Rekordmeister hat sich ein "Matching Right" für den Nationalspieler Marokkos gesichert. Das bedeutet: Sollten die Engländer ein Angebot für Aznou erhalten, haben die Münchner das Recht, das Talent für die gleiche Summe zurückzukaufen. Ob es soweit kommt? Klar ist: Der FC Bayern trennt sich wohl vom nächsten verheißungsvollen Talent. Und das auf einer Position, auf der Alphonso Davies noch mehrere Monate ausfällt.

24.07.2025 Bayern legt wohl bei Díaz nach

Der Poker um Liverpool-Star Luis Díaz scheint Fahrt aufzunehmen. Wie mehrere Medien berichten, soll der FC Bayern zeitnah ein neues Angebot für den Flügelflitzer machen. Die Offerte soll rund 70 Millionen Euro betragen, ergänzt durch erfolgsabhängige Bonuszahlungen. Generell ist man beim Rekordmeister durchaus positiv gestimmt, dass der Deal klappt.

Ob jedoch das Angebot reicht? Bisher lehnten die Engländer zwei Offerten ab. Gut für die Münchner: Díaz selbst hat großes Interesse an einem Bayern-Wechsel. Der 28-Jährige soll beim FCB einen Vertrag bis 2029 unterschreiben und ein Jahresgehalt von 14 Millionen Euro brutto kassieren. Kurios: Aktuell soll Díaz in Liverpool nur rund 2,5 Millionen Euro bekommen.

24.07.2025 Tottenham an Palhinha interessiert

Macht Joao Palhinha nach nur einem Jahr wieder den Abflug? Laut übereinstimmenden Medienberichten würde Tottenham Hotspur den Sechser der Münchner gerne verpflichten. Bayern soll für Palhinha, der 2024 für rund 50 Millionen Euro vom FC Fulham verpflichtet wurde, etwa 25 bis 30 Millionen Euro verlangen. Ob es zu einer Einigung kommt? Linksaußen Bryan Zaragoza ist ein weiterer Spieler, den Bayern abgeben möchte. Ein Wechsel zu Fenerbahce Istanbul soll sich laut "Kicker" zerschlagen haben. Auch Klubs aus Spanien sind an Zaragoza interessiert.

23.07.2025 Geldregen für den FC Bayern: Nächster Abgang wohl fix

Der FC Bayern macht den nächsten Abgang fix und kann sich über einen weiteren Geldregen freuen. Wie der Rekordmeister am Mittwochnachmittag bekannt gab, wechselt Lee Hyun-ju zum portugiesischen Erstligisten FC Arouca. Der Südkoreaner war in der vergangenen Saison bereits an Hannover 96 verliehen, nun der endgültige Abschied von den Münchnern.

Berichten zu Folge soll die Ablöse bei über 1,6 Millionen Euro liegen.

21.07. 2025 Leihe perfekt: Daniel Peretz wechselt zum HSV



Der Wechsel von FC-Bayern-Keeper Daniel Peretz zum Bundesliga-Aufsteiger Hamburger SV ist fix. Wie die Hamburger mitteilten, wechselt der Ersatztorwart von Rekordmeister Bayern München in den Volkspark. Der 25 Jahre alte Israeli wird zunächst für eine Saison ausgeliehen. Über einen Wechsel des Keepers von der Isar an die Elbe war in den vergangenen Tagen bereits spekuliert worden.

"Daniel ist ein kompletter Torwart, der sehr mutig in der Raumverteidigung agiert und eine gute Mentalität mitbringt", sagte der Hamburger Sportdirektor Claus Costa über den 1,90 Meter großen Peretz. Der Neuzugang wird sich in der weiteren Saisonvorbereitung mit dem bisherigen Stammtorhüter Daniel Heuer Fernandes einen Zweikampf um den Platz zwischen den Pfosten bei den Hanseaten liefern.



18.07.2025 Wechsel fix: Nestory Irankunda verlässt den FC Bayern

Knapp ein Jahr nach seinem Transfer von Adelaide United nach München verlässt Nestory Irankunda den FC Bayern wieder. Wie der Verein mitteilte, wechselt der australische Nationalspieler zum englischen Zweitligisten FC Watford.

Beim Klub aus dem Nordwesten Londons erhält der Stürmer einen langfristigen Vertrag. Dem VErnehmen nach soll Watford dem FC Bayern drei Millionen Euro Ablöse zahlen, zudem soll sich der deutsche Rekordmeister eine Weiterverkaufsbeteiligung von 50 Prozent eine Matching-Right-Klausel gesichert haben. Das heißt, sollte der FC Watford Irankunda weiterverkaufen wollen, haben die Münchner als erste ein Rückkaufsrecht beziehungsweise das Recht zum gleichen oder verbesserten Gegenangebot.

Irankunda spielte die Hinrunde noch für die zweite Mannschaft der Münchner, in der Rückrunde war er an die Grasshoppers Zürich ausgeliehen. Sein Vertrag in München wäre noch bis Juni 2028 gelaufen.

18.07.2025 - Liverpool wohl bereit für Diaz-Deal

Der Stein scheint bei Luis Diaz langsam ins Rollen zu kommen. Wie die "BILD" berichtet, sollen der FC Bayern und Liverpool zeitnah konkret verhandeln. Die Bayern-Bosse und die Liverpool-Seite wollen sich sogar treffen, um über die Ablösesumme zu diskutieren. Klar ist: Billig wird der Flügelflitzer für den Rekordmeister nicht. Ein Angebot in Höhe von 67,5 Millionen Euro wurde jüngst wohl abgelehnt.

Ob der Transfer am Ende über die Bühne geht, soll auch von der Verpflichtung von Hugo Ekitiké abhängen. Die Reds wollen den Frankfurter unbedingt haben, könnten dafür dann Diaz nach München ziehen lassen. Was die Münchner positiv stimmt: Der 28-Jährige hat beim Klub schon hinterlegt, dass er wechseln will. Auch die Konditionen sollen dem Vernehmen nach schon ausgehandelt sein. Diaz soll beim FC Bayern bis 2029 unterschreiben, pro Jahr rund 14 Millionen Euro kassieren.

16.07.2025 - Stuttgart lehnt wohl auch zweites Bayern-Angebot für Woltemade ab

Der FC Bayern und der VfB Stuttgart kommen im Poker um Neu-Nationalspieler Nick Woltemade weiter nicht auf einen gemeinsamen Nenner. Wie die "Bild" und Sky übereinstimmend berichten, haben die Schwaben nun auch das zweite Angebot der Münchner für den Angreifer abgelehnt. Dieses soll sich auf eine fixe Ablöse von 50 Millionen plus fünf Millionen an Boni sowie eine Weiterverkaufsklausel von zehn Prozent belaufen haben.

Angeblich pochen die Stuttgarter auf eine Ablöse von mindestens 65 Millionen Euro. Erst dann seien die VfB-Bosse überhaupt bereit, darüber nachzudenken, sich mit dem FC Bayern an einen Tisch zu setzen, heißt es in der "Bild".

Das erste Angebot des FC Bayern soll Medienberichten zufolge bei 40 Millionen Euro plus 5 Millionen Euro an Boni gelegen haben. Nationalspieler Woltemade hat beim VfB noch einen Vertrag bis zum Sommer 2028 - ohne Ausstiegsklausel.

15.07.2025 - Liverpool lehnt Bayern-Angebot für Diaz ab

Der nächste Rückschlag für den FC Bayern auf dem Transfermarkt! Nach Informationen von " " haben die Münchner wohl ein nachgebessertes Angebot in Höhe von 67,5 Millionen Euro für Luis Diaz beim FC Liverpool eingereicht. Doch die Reds lehnten postwendend ab. Zuvor hatte Liverpool bereits bei einer angeblichen Bayern-Offerte von 52 Millionen Euro kein Interesse an einem Wechsel signalisiert. Die Engländer setzen offenbar weiter auf den Kolumbianer und planen nicht Díaz abzugeben. Der Vertrag des Flügelspielers läuft noch bis 2027.

Díaz hingegen soll dem Premier-League-Klub gegenüber bereits deutlich gemacht, dass er den Verein verlassen möchte. Demnach stehe der 28-Jährige dem FC Bayern wohl nicht abgeneigt gegenüber. Díaz war im Jahr 2022 für 54 Millionen Euro Ablöse vom FC Porto nach Anfield gewechselt. Der kolumbianische Flügelspieler steht auch bei anderen Klubs hoch im Kurs. Zuletzt hatte es auch Gerüchte um ein Angebot aus Saudi-Arabien gegeben, auch der FC Barcelona gilt als möglicher neuer Klub. Der Premier-League-Champion hofft im Falle eines Díaz-Wechsels dem Vernehmen nach auf eine Einnahme von 70 bis 80 Millionen Euro.

Nach den Abgängen von Thomas Müller (kein neuer Vertrag), Leroy Sané (Galatasaray Istanbul) und Mathys Tel (Tottenham Hotspur) wollen die Münchner ihre Offensive wieder verstärken.

Woltemade-Poker: VfB legt sich auf Mindestablöse fest

In den möglichen Transfer von Nationalspieler Nick Woltemade vom VfB Stuttgart zum FC Bayern ist ein kleines bisschen Bewegung gekommen. Nach Informationen der "Bild" hat sich der Vorstand des VfB auf eine Summe festgelegt, die der deutsche Meister mindestens bieten muss, um überhaupt Gespräche mit Stuttgart aufnehmen zu können. Erst ab einer Summe von 65 Millionen Euro sei man beim VfB überhaupt bereit, darüber nachzudenken, sich mit dem FC Bayern an einen Tisch zu setzen, hieß es.

Zuvor hatte Vorstandschef Alexander Wehrle bei einer Veranstaltung erstmals öffentlich einen kleinen Spalt für einen Wechsel des Senkrechtstarters Woltemade offengelassen. Wehrle bekräftigte zwar, dass der Bundesligist weiter mit dem U21-Vizeeuropameister plant. Er signalisierte aber auch, im Falle einer sehr hohen Ablösesumme gesprächsbereit zu sein.

"Wir geben ihn ja nicht her. Er wird auch in der kommenden Saison Fußball spielen bei uns", sagte der Vorstandsvorsitzende laut "Stuttgarter Zeitung" und "Stuttgarter Nachrichten". Außer "sie machen wirklich etwas Außergewöhnliches, dann sind wir alle Profis genug, darüber zu sprechen", wird Wehrle weiter zitiert. Ein Treffen mit dem FC Bayern habe er demnach "bislang kategorisch abgelehnt".

Die VfB-Verantwortlichen hatten zuvor bereits mehrfach betont, dass der 23 Jahre alte Stürmer auch in der kommenden Saison für den DFB-Pokalsieger auflaufen soll. Ein erstes Angebot des FC Bayern lehnten die Stuttgarter einem Medienbericht zufolge ab. Wie die "Bild" gemeldet hatte, hinterlegten die Münchner als erste offizielle Offerte eine Ablösesumme von 40 Millionen Euro plus 5 Millionen Euro an Boni.

13.07.2025 - Woltemade-Gespräche bei außergewöhnlicher Bayern-Summe

Vorstandschef Alexander Wehrle hat erstmals öffentlich einen kleinen Spalt für einen Wechsel von Senkrechtstarter Nick Woltemade vom VfB Stuttgart zum FC Bayern offengelassen. Wehrle bekräftigte zwar, dass der Bundesligist weiter mit dem U21-Vizeeuropameister plant. Er signalisierte aber auch, im Falle einer sehr hohen Ablösesumme gesprächsbereit zu sein.

"Wir geben ihn ja nicht her. Er wird auch in der kommenden Saison Fußball spielen bei uns", sagte der Vorstandsvorsitzende laut "Stuttgarter Zeitung" und "Stuttgarter Nachrichten" bei einer Veranstaltung am Samstag in Möglingen. Außer "sie machen wirklich etwas Außergewöhnliches, dann sind wir alle Profis genug, darüber zu sprechen", wird Wehrle weiter zitiert. Ein Treffen mit dem FC Bayern habe er demnach "bislang kategorisch abgelehnt".

Die VfB-Verantwortlichen hatten zuvor bereits mehrfach betont, dass der 23 Jahre alte Stürmer auch in der kommenden Saison für den DFB-Pokalsieger auflaufen soll. Ein erstes Angebot des FC Bayern lehnten die Stuttgarter einem Medienbericht zufolge ab. Wie die "Bild" gemeldet hatte, hinterlegten die Münchner als erste offizielle Offerte eine Ablösesumme von 40 Millionen Euro plus 5 Millionen Euro an Boni.

"Wenn dann überhaupt Gespräche stattfinden, ist das eine Sache zwischen den beiden Vereinen", hatte VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth vor diesem Bericht über das Angebot am vergangenen Mittwoch beim Trainingsauftakt gesagt. Woltemade hat beim VfB noch einen Vertrag bis zum Sommer 2028.

12.07.2025 - Europäischer Topklub zeigt Interesse an Minjae Kim

Die Gerüchte um einen Wechsel von FC-Bayern-Verteidiger Minjae Kim (28) reißen nicht ab. Wurde einst über einen Transfer zum saudi-arabische Topklub Al-Nassr spekuliert, soll sich nun Galatasaray Istanbul offiziell um den Südkoreaner bemühen.

Wie die türkische Zeitung Akşam berichtet, soll der türkische Klub, der vor kurzem erst Ex-Bayern-Star Leroy Sané unter Vertrag genommen hat, dem FC Bayern ein Angebot über eine einjährige Leihe vorgelegt haben. Ob in dieser Offerte auch eine Kaufoption enthalten ist, ist derzeit nicht bekannt.

Für die Münchner Vereinsbosse ist ein Verkauf des Südkoreaners grundsätzlich nicht ausgeschlossen, bei einem passenden Angebot würde man dem 28-Jährigen wohl keine Steine in den Weg legen.

Wie Akşam weiter berichtet, soll man in der Säbener Straße ab einem Angebot von 35 Millionen gesprächsbereit sein. Für die Münchner wäre das ein Verlustgeschäft, im Sommer 2023 zahlte man dem SSC Neapel noch 50 Millionen für den Innenverteidiger.

11.07.2025 Stuttgart lässt Bayern mit Woltemade-Angebot abblitzen

Nächster Transfer-Rückschlag für den FC Bayern! Laut einem Bericht der "Bild" hat der Rekordmeister am Donnerstagabend ein erstes Angebot für Nick Woltemade abgegeben, welches von den Verantwortlichen des VfB Stuttgart abgelehnt wurde.Knackpunkt im Poker bleibt weiter die Ablöse. Die Offerte der Münchner soll sich auf 40 Millionen Euro plus fünf Millionen an Boni belaufen haben. Zu wenig für die Schwaben, denen eine Summe von 80 Millionen Euro vorschwebt.

Beim VfB plant man aktuell auch in der kommenden Saison mit dem Neu-Nationalspieler. "Wir haben vor knapp anderthalb Jahren mit Nick eine langfristige Vereinbarung getroffen, und wir gehen weiter davon aus, dass er in der nächsten Saison bei uns Fußball spielt", sagte Sportvorstand Fabian Wohlgemuth zuletzt.

11.07.2025 FC Bayern gibt erstes Angebot für Diaz ab

Der FC Bayern hat einem Bericht der "Bild" zufolge ein Angebot für Angreifer Luis Díaz vom FC Liverpool abgegeben. Demnach soll der deutsche Rekordmeister eine Offerte in Höhe von 52 Millionen Euro gemacht haben.

Die Bayern hätten nach dem tödlichen Verkehrsunfall von Liverpool-Star Diogo Jota (28) und dessen Bruder André Silva aus Respekt und Pietät vorerst keine Gespräche wegen des Transfers führen wollen, schrieb die "Bild". Sie sollen aber beim Díaz-Berater hinterlegt haben, dass sie den Angreifer weiter unbedingt haben wollen.

Wie Transfer-Experte Ben Jacobs nun aber berichtet, habe Liverpool keinerlei Bereitschaft signalisiert, über einen möglichen Transfer zu sprechen. Die Reds hätten wohl alle bisherigen Annäherungsversuche der Bayern abgeblockt.

Laut der spanischen "Mundo deportivo" soll Díaz zudem für den FC Barcelona spielen wollen. Das Blatt berief sich auf Quellen, die dem Kolumbianer nahestehen sollen. Díaz' Vertrag bei den Reds ist noch bis zum 30. Juni 2027 gültig.

08.07.2025 FC Bayern mit Interesse an Portugal-Verteidiger

Der FC Bayern München soll sich mit einer Verpflichtung des portugiesischen Verteidigers Renato Veiga beschäftigen. Das berichtete die "Bild" ohne Angaben von Quellen. Demnach soll sich der Rekordmeister den 21-Jährigen als Nachfolger von Innenverteidiger Minjae Kim vorstellen können, sollte der Südkoreaner den Verein im Sommer verlassen.

Der 21 Jahre alte Veiga ist Nationalspieler und steht beim FC Chelsea unter Vertrag. In der vergangenen Saison war er an Juventus Turin verliehen - an der Klub-WM nahm er allerdings weder für Chelsea noch Turin teil. Im Winter hatte sich laut Medienberichten auch Borussia Dortmund mit einer Verpflichtung beschäftigt. Veiga hat eine Vergangenheit in der Bundesliga, er spielte in der Rückrunde der Saison 2022/2023 beim FC Augsburg.

07.07.2025 FC Bayern vor Top-Transfer? Luis Diaz will nach München

Der FC Bayern steht nach zahlreichen Absagen endlich vor einem Transfer-Erfolg! Nach Informationen der " " hat Liverpool-Star Luis Diaz den Münchnern wohl bereits eine Zusage erteilt.

Demnach sollen aber noch keine Verhandlungen zwischen dem deutschen Rekordmeister und den Reds stattgefunden haben. Der Kolumbianer hat beim Premier-League-Klub noch einen Vertrag bis 2027. Der Marktwert des Flügelspielers soll rund 70 Millionen Euro betragen.

05.07.2025 Eberl gibt Einblicke: So liefen die Verhandlungen mit Williams

Der FC Bayern hat aus finanziellen Gründen eine mögliche Verpflichtung des spanischen Profis Nico Williams von Athletic Bilbao schnell abgehakt. "Wir als sportliche Leitung mit Christoph Freund (Sportdirektor des FC Bayern, Anm. d. Red.) zusammen haben natürlich abgeklärt, ob ein Spieler wie Nico Williams möglich ist", sagte Bayern-Sportvorstand Max Eberl dem Streamingdienst DAZN vor dem Viertelfinale der Klub-WM gegen Paris Saint-Germain in Atlanta.

"Aber als wir die Gehaltsforderungen gehört haben, um überhaupt mit dem Spieler zu sprechen, da ist Bayern München sehr schnell zurückgetreten und hat gesagt: Okay, dann machen wir das nicht", erklärte Eberl. Auf die Nachfrage, wie hoch die Gehaltsforderungen gewesen seien, antwortete der 51-Jährige: "Das ist heute nicht Thema."

Der deutsche Rekordmeister ist in der Offensive auf der Suche nach Verstärkung, nachdem Mathys Tel dauerhaft zum englischen Verein Tottenham Hotspur gewechselt ist und Leroy Sané sich ablösefrei dem türkischen Traditionsclub Galatasaray Istanbul angeschlossen hat. Thomas Müller verlässt die Bayern nach der Klub-WM in den USA ebenfalls.

Als möglicher Ersatz galt lange Zeit Williams, der auch mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht wurde. Am Freitag teilte Bilbao mit, den Vertrag mit dem Europameister bis 2035 verlängert zu haben.

Die in einer Ausstiegsklausel festgeschriebene Ablösesumme sei dabei "um mehr als 50 Prozent erhöht" worden. Medienberichten zufolge war bislang eine Ausstiegsklausel mit einer Summe von 62 Millionen Euro festgehalten. Angesichts der Gehaltsforderungen habe die Vertragsverlängerung den FC Bayern aber nicht mehr tangiert, betonte Eberl.

04.07.2025 - Kein Bayern-Wechsel: Williams unterschreibt Zehnjahresvertrag in Bilbao

Der Wechsel von Nico Williams zum FC Bayern ist endgültig geplatzt: Wie sein Klub Athletic Bilbao am Freitag mitteilt, hat der pfeilschnelle Offensivspieler seinen Vertrag bis 2035 verlängert.

Der 22 Jahre alte Offensivspieler galt in den vergangenen Wochen als ein heißer Wechselkandidat, auch der FC Bayern und der FC Barcelona hatten um die Gunst von Williams gebuhlt. Der Spieler soll sich zwischenzeitlich bereits für einen Wechsel zu den Katalanen entschieden haben. Ein Transfer hätte sich aufgrund von Barcas Finanzproblemen schwierig gestaltet. Nun also die überraschende Verlängerung bei seinem Jugendklub Bilbao.

"Wenn es zu Entscheidungen kommt, ist es für mich das wichtigste, auf dein Herz zu hören", sagt Williams in einem vom Klub veröffentlichten Video: "Ich bin, wo ich sein will, mit meinen Leuten. Das ist mein Zuhause. Auf geht's, Athletic!" Bilbao betitelt den Clip, in dem Williams die neue Vertragslaufzeit mit einer Spraydose neben ein riesiges Konterfei von ihm in den Straßen der Stadt schreibt, mit den Worten "Die Kraft des Herzens".

03.07.2025 - Bayern gibt wohl Angebot für Ex-Löwe Hendrik Bonmann ab

Schnappt sich der FC Bayern einen Ex-Spieler von Erzrivale TSV 1860? Laut einem Bericht der "Bild" zeigt der Rekordmeister Interesse an einer Verpflichtung von Hendrik Bonmann. Der Torhüter spielt aktuell beim bulgarischen Spitzenklub Ludogorez Rasgrad, wo er noch einen Vertrag bis Sommer 2027 besitzt. Dem Bericht zufolge haben die Münchner bereits ein Angebot für den 31-Jährigen abgegeben.

Bei den Bayern könnte Bonmann die Nachfolge von Sven Ulreich als Nummer drei antreten. Der Vertrag des langjährigen Stellvertreters von Manuel Neuer ist am 30. Juni ausgelaufen. Er wurde vom Verein aber noch nicht offiziell verabschiedet und wird auf der offiziellen Klubwebsite noch immer als Spieler der ersten Mannschaft geführt.

30.06.2025 - FC Bayern verleiht Talent Krattenmacher zu Hertha BSC

Der FC Bayern verleiht sein nächstes Talent: Wie der Rekordmeister am Montagabend mitteilt, wird Maurice Krattenmacher in der kommenden Saison für Zweitligist Hertha BSC auflaufen. Der 19-jährige Offensivspieler war zuletzt noch mit dem deutschen Meister bei der Klub-WM in den USA unterwegs. Zum Einsatz kam Krattenmacher, der in der abgelaufenen Saison bereits in die 2. Bundesliga zum SSV Ulm verliehen wurde, dort aber nicht.

"Maurice ist ein vielversprechendes Talent - und Talente brauchen Spielpraxis, um wertvolle Erfahrungen sammeln zu können", sagt Sportdirektor Christoph Freund: "Er hatte sich in der vergangenen Saison in Ulm schnell etabliert, jetzt soll er sich bei Hertha BSC weiterentwickeln. Wir werden ihn unterstützen und weiter genau beobachten. Maurice ist ein Spieler mit großem Potential und der richtigen Einstellung, um seinen Weg zu machen."

29.06.2025 - Eberl zu Woltemade-Poker: FC Bayern zahlt "keine Mondpreise"

Bei den Bemühungen um eine Verpflichtung von Nationalstürmer Nick Woltemade wird der FC Bayern laut Sportvorstand Max Eberl "keine Mondpreise" bezahlen. "Wenn es utopische Preise sind, dann muss man das akzeptieren, dann geht man auf einen anderen Zielspieler. Das ist ganz normal in diesem Geschäft", sagte Eberl bei DAZN am Rande des Achtelfinal-Spiels bei der Klub-WM.

In den letzten Tagen war das Interesse der Münchner am Stuttgarter Stürmer publik geworden und hat in der Öffentlichkeit zu heftigen Debatten geführt. Eine Ablösesumme von bis zu 100 Millionen Euro für den Stürmer, der beim VfB noch bis 2028 unter Vertrag steht, war gar diskutiert worden.

Diesbezüglich war es gar zum öffentlichen Zoff zwischen Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß und DFB-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus gekommen. Eberl beklagte in den Medien "viel Polemik". Man könne nicht mehr sachlich reden.

Der 23-jährige Woltemade wurde bei der am Samstag zu Ende gegangenen U21-Europameisterschaft Torschützenkönig und verlor mit der deutschen Mannschaft erst im Finale gegen England. Zuvor hatte er eine starke Saison in Stuttgart absolviert, den DFB-Pokal gewonnen und anschließend sein Nationalmannschaftsdebüt gegeben.

Woltemade sei "ein Spieler, über den wir nachdenken", sagte Eberl, der aber zugleich betonte: "Es gibt einen Plan, den wir im Kopf haben. Den versuchen wir umzusetzen mit den Möglichkeiten, die wir haben. Wenn es nicht geht, dann geht es nicht."

28.06.2025 - VfB Stuttgart fordert Wahnsinnssumme für Woltemade

Der FC Bayern will Nick Woltemade (23) und Woltemade will zum FC Bayern. Verein und Spieler haben sich bereits auf einen Vertrag bis 2024 geeinigt, in trockenen Tüchern ist der Wechsel allerdings nicht. Der 23-jährige Stürmer, der am Samstagabend im U21-EM-Finale gegen England steht, hat beim VfB Stuttgart noch einen Vertrag bis 2028 und keine Ausstiegsklausel.

Die Schwaben haben auch kein großes Interesse daran, ihren Stürmer ziehen zu lassen und verlangen daher von den Bayern ein Irrsinnssumme. Wie die "Stuttgarter Zeitung" und die "Stuttgarter Nachrichten" berichten, fordern die Stuttgarter Vereinsbosse 100 Millionen Euro für Woltemade, der einen aktuellen Marktwert von 30 Millionen Euro besitzt. Beim VfB geht man davon aus, dass die Münchner nicht bereit sind, diese Ablösesumme für den Stürmer zu bezahlen.

28.06.2025 - Olympique Marseille an Sacha Boey interessiert

Nach dem Verkauf von Mathys Tel an Tottenham Hotspur bahnt sich der nächste Transfer eines Bayern-Spieler an. Wie Foot Mercato berichtet, soll Olympique Marseille Interesse an Sacha Boey haben. In dem Bericht heißt es, der Ligue-1-Klub hätte für den französischen Rechtsverteidiger ein Leihgeschäft mit Kaufoption im Sinn. Der FC Bayern soll bereit sein, Boey abzugeben, allerdings nur fest und nicht leihweise. Der Franzose besitzt einen Marktwert von 18 Millionen Euro.

27.06.2025 – Maurice Krattenmacher steht vor Abschied

Bayern-Talent Maurice Krattenmacher ist vorzeitig von der Klub-WM in den USA abgereist. Laut "Sky" will der 19-jährige Mittelfeldspieler möglichst schnell einen neuen Verein finden, um die komplette Saisonvorbereitung dort absolvieren zu können. Ob es sich dabei um eine Leihe oder einen festen Wechsel handelt, ist offen.

Mit Trainer Vincent Kompany und den Verantwortlichen des FC Bayern sei der Schritt abgesprochen. Mehrere Zweitligisten und auch Bundesliga-Klubs sollen Interesse zeigen – eine Entscheidung wird in den kommenden Tagen erwartet.

Krattenmacher, der bis 2027 beim FCB unter Vertrag steht, war im Sommer 2024 von der SpVgg Unterhaching verpflichtet und direkt an den SSV Ulm verliehen worden. Für Ulm absolvierte er 32 Zweitligaspiele, in denen er 11 Scorerpunkte sammelte, konnte den direkten Wiederabstieg jedoch nicht verhindern. Die Leihe wurde Ende Mai vorzeitig beendet, um ihn für die Klub-WM nominieren zu können – dort kam der U20-Nationalspieler jedoch nicht zum Einsatz.

26.06.2025 - AZ-Info: Bayern einig mit Woltemade

Das wäre der erste große Wurf für den FC Bayern in diesem Transfer-Sommer! Der Rekordmeister hat sich mit Stürmer-Shootingstar Nick Woltemade vom VfB Stuttgart auf einen Wechsel sowie einen Vertrag bis 2030 geeinigt. Nun geht es für beide Vereine darum, sich auf eine Ablöse zu einigen. Zuerst hatte "Sky" darüber berichtet. Der 23-Jährige Angreifer vom VfB Stuttgart will nur zum FC Bayern wechseln, hat seinen Verein darüber aber noch nicht informiert, was aber zeitnah geplant ist. Der Aufsichtsrat der Münchner hat den Transfer bereits abgesegnet.

Woltemade hat in Stuttgart noch einen Vertrag bis 2028, der aber keine Ausstiegsklausel erhält. Die fällige Ablösesumme muss also frei verhandelt werden - und könnte durchaus saftig ausfallen: Woltemade blickt auf eine starke Bundesliga-Saison zurück (zwölf Tore und zwei Vorlagen in 28 Spielen), feierte zuletzt in der Nations League sein Debüt für die A-Nationalmannschaft und sorgt aktuell bei der U21-EM für Aufsehen. Dort führt er mit sechs Treffern in fünf Spielen die Torjägerliste an und trifft mit Deutschland am kommenden Samstag im Finale auf England.