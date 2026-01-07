Zeugnisse für das Mittelfeld des FC Bayern: Karls Raketenaufstieg – Kimmich zählt zu den Besten Europas

Der FC Bayern pflügte in den vergangenen Monaten durch sämtliche Wettbewerbe. Auch deshalb, weil das Mittelfeld nicht nur enorm kreativ, sondern auch dominant auftritt. Der dritte Teil der AZ-Halbjahreszeugnisse.

Sie ordnen das Spiel vor der Abwehr, unterbinden Angriffe des Gegners und sorgen im Idealfall auch noch für kreative Momente in der Offensive: Die Mittelfeldspieler des FC Bayern sind für Trainer Vincent Kompany von hohem Wert, das haben sie im bisherigen Verlauf der Saison gezeigt. Besonders ein 17-Jähriger, der alle verblüfft.

Im dritten Teil der AZ-Halbjahreszeugnisse ist Bayerns Mittelfeld dran.

JOSHUA KIMMICH NOTE 2: I n der Nationalmannschaft wird der DFB-Kapitän weiter als Rechtsverteidiger gebraucht, bei Bayern ist er ganz klar als Sechser gesetzt. Und Kimmich zeigt mit Top-Leistungen, dass Kompany damit richtig liegt. Europaweit hat Kimmich mit die besten Passwerte, seine Chip-Pässe und Standards sind gefährlich. Der 30-jährige Vizekapitän gehört zu den Anführern der Mannschaft, für Bayern ist er unverzichtbar. Umso bitterer, dass Kimmich den Start gegen Wolfsburg am Sonntag wegen Problemen am Sprunggelenk wohl verpassen wird.

Goretzka kommt nicht an Pavlovic vorbei

ALEKSANDAR PAVLOVIC NOTE 3: Nur zwei Spiele verpasste der Mittelfeldkämpfer in dieser Saison bislang krank oder verletzt, Pavlovic hat sich körperlich stabilisiert. Wenn er fit ist, gehört er neben Kimmich zur Stammbesetzung im Zentrum, Pavlovics Robustheit tut dem Team gut. Auch bei der WM im Sommer dürfte er seinen Platz im DFB-Team sicher haben.

Pavlovic hat im Zentrum die Nase vor Goretzka. © IMAGO/Hans-Jürgen Schmidt

LEON GORETZKA NOTE 3: Der 30-Jährige gab sein Comeback in der Nationalmannschaft, bei Bayern ist er derzeit nur Ersatzspieler. An Pavlovic kommt Goretzka nicht vorbei. Dennoch: Wenn Kompany den Routinier einsetzt, bringt er regelmäßig seine Leistung, auf Goretzka ist Verlass. Ob er seinen auslaufenden Vertrag noch einmal verlängert? Offen. Die Gespräche sollen im Frühjahr geführt werden, an Goretzka sind auch andere Klubs wie Atlético Madrid interessiert.

Shootingstar Karl hofft bereits auf die WM

LENNART KARL NOTE 1: Der 17-Jährige ist DIE Entdeckung dieser Saison. Schon zur Klub-WM im Sommer durfte Karl mitreisen, so richtig begann sein Durchbruch dann im Herbst. Kompany ließ Karl als Zehner spielen - und der Youngster brillierte mit Traumtoren. Sechs Treffer und zwei Vorlagen sind es für den technisch starken Linksfuß bei 21 Einsätzen, Karls Marktwert ist auf 60 Millionen Euro nach oben geschossen. Ein Raketenaufstieg.

Lennart Karl ist einer der großen Gewinner dieser Saison. © Sven Hoppe/dpa

Klar, dass auch die Ansprüche steigen: Karl macht kein Geheimnis daraus, dass er gern mit Deutschland an der WM teilnehmen würde. Bestätigt er seine Leistung, gehört Karl definitiv in den Kader von Julian Nagelsmann.

Was Karl besonders auszeichnet, ist sein Mut. Auch neben dem Platz. Nach den Spielen traut er sich, Interviews zu geben. Das ist nicht selbstverständlich in diesem Alter. Und da sollte man ihm auch verzeihen, wenn er bei einem Fanklub-Besuch sagt, dass er irgendwann mal für Real Madrid spielen möchte. Karl ist Bayerns Zukunft.

TOM BISCHOF NOTE 3: Fast zum Nulltarif von Hoffenheim gekommen, erwies sich der deutsche U21-Kapitän direkt als Verstärkung. Bischof kann ähnlich wie Raphael Guerreiro links in der Viererkette und im defensiven Mittelfeld spielen, Kompany schätzt diese Flexibilität. Langfristig sieht sich Bischof im Zentrum, mit gerade einmal 20 Jahren hat er genügend Zeit, sich seinen Stammplatz bei Bayern zu erkämpfen.