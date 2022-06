Zehn Meistertitel in Folge: FC Bayern bringt Sondertrikot heraus

Der FC Bayern bringt ein neues limitiertes Sondertrikot auf den Markt. Zunächst ist es nur für Mitglieder des deutschen Rekordmeisters erhältlich.

Ob Joshua Kimmich (l.) und Leon Goretzka in der kommenden Saison das neue Sondertrikot tragen werden, ist noch offen.

München - Mit zehn deutschen Meisterschaften in Serie hat der FC Bayern Fußballgeschichte geschrieben. Anlässlich dieses sportlichen Meilensteins bringt der deutsche Rekordmeister nun ein limitiertes Sondertrikot heraus, mit dem diesem Erfolg Tribut gezollt werden soll. Dies gaben die Münchner am Samstag in ihrem Mitglieder-Newsletter bekannt.

FC Bayern: Designs der letzten zehn Heim-Trikots vereint

Das Sondertrikot vereint die verschiedenen Designs der letzten zehn Bundesliga-Heimtrikots des FC Bayern. Als Symbol der zehnten gewonnen Meisterschaft in Serie trägt das Trikot im Nackenbereich die Zahl "X" mit dem Schriftzug "Mia san mia". Derzeit ist das limitierte Sondertrikot nur für Mitglieder des FC Bayern erhältlich.

Ob die Bayern-Stars in der kommenden Saison mit dem Sondertrikot auflaufen werden, ist noch nicht bekannt. Möglich ist dies durchaus, spielten die Münchner in der Vergangenheit doch schon häufiger mit einer Trikot-Sonderanfertigung, so z.B. mit einem Umwelt- oder Wiesn-Trikot.