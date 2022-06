Wucherpreise im Internet: Sondertrikot des FC Bayern sorgt für Ärger bei den Fans

Der FC Bayern hat ein limitiertes Sondertrikot auf den Markt gebracht. Unter den Anhängern sorgt das neue Leiberl nun aber für reichlich Ärger.

Ob die Bayern-Stars das Sondertrikot in der kommenden Saison tragen werden, ist noch offen.

München - Mit zehn deutschen Meisterschaften in Serie hat der FC Bayern Fußballgeschichte geschrieben. Anlässlich dieses sportlichen Meilensteins hat der deutsche Rekordmeister am vergangenen Wochenende in einem Mitglieder-Newsletter bekanntgegeben, ein limitiertes Sondertrikot herauszubringen.

FC Bayern: Sondertrikot bei eBay für über 1.000 Euro gehandelt

Das Sondertrikot vereint die verschiedenen Designs der letzten zehn Bundesliga-Heimtrikots des FC Bayern. Als Symbol der zehnten gewonnenen Meisterschaft in Serie trägt das Trikot im Nackenbereich die Zahl "X" mit dem Schriftzug "Mia san mia".

Das limitierte Sondertrikot ist nur für Mitglieder des FC Bayern erhältlich – und sorgt nun für reichlich Ärger bei den Fans. Schon nach kurzer Zeit war das Jersey, dass in allen Größen sowie mit oder ohne individueller Beflockung zu haben ist, bereits ausverkauft. Im Internet bieten Fans die Trikots jetzt teilweise für über 1.000 Euro an (Originalpreis: 89,95 Euro).

Sondertrikot sorgt für Ärger bei den Fans

Das sorgt bei den Anhängern, die leer ausgegangen sind, natürlich für mächtig Frust. "Ehrenlose Menschen. Was seid ihr für Mitglieder?", heißt es beispielsweise auf Twitter. Andere User schreiben von einer "Frechheit" und fordern für diejenigen Fans, die das Sonder-Leiberl zu diesen Preisen verkaufen, die Kündigung der Mitgliedschaft.

Zu den aktuellen Vorfällen hat sich der deutsche Rekordmeister bisher noch nicht geäußert.

Ob die Bayern-Stars in der kommenden Saison mit dem Sondertrikot auflaufen werden, ist noch nicht bekannt. Möglich ist dies durchaus, spielten die Münchner in der Vergangenheit doch schon häufiger mit einer Trikot-Sonderanfertigung wie beispielsweise mit einem Umwelt- oder Wiesn-Trikot.