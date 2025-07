Nick Woltemade steht beim FC Bayern ganz weit oben auf der Wunschliste. Auch, weil er Qualitäten vereint, die eigentlich überhaupt nicht zusammenpassen sollten. Eine Parallele zu Thomas Müller.

Die Klub-WM ist für den FC Bayern gerade erst Geschichte – und schon richten sich die ersten Blicke wieder nach vorne. Auf den Tag genau sechs Wochen nach dem Aus bei der Klub-WM gegen Paris Saint-Germain steht für den deutschen Rekordmeister bereits das erste Pflichtspiel der neuen Saison an. Am 16. August geht es für die Münchner im Franz-Beckenbauer-Supercup um den ersten Titel. Gegner ist der VfB Stuttgart. Ein brisantes Aufeinandertreffen!

Bereitet sich Woltemade ausgerechnet am Tegernsee auf die neue Saison vor?

In welchem Trikot Nick Woltemade dann auflaufen wird, ist aktuell völlig unklar. Der Neu-Nationalspieler ist eines der Top-Transferziele des Rekordmeisters, auch er selbst würde am liebsten in diesem Sommer nach München wechseln und hat seinen Transfer-Wunsch bereits bei den Verantwortlichen des VfB Stuttgart hinterlegt. Nur die stellen sich bislang quer.

Der FCB-Newsletter Aktuelle News zum FC Bayern München E-Mail eingeben und stets top informiert sein! Jetzt anmelden

Der FC Bayern habe "sein Interesse" hinterlegt, sagte Sportvorstand Fabian Wohlgemuth zwar beim Trainingsauftakt des Pokalsiegers. Er betonte aber: "Wir haben vor fast schon anderthalb Jahren mit Nick eine langfristige Vereinbarung getroffen und die hat Bestand. Und deshalb gehen wir davon aus, dass Nick auch in der nächsten Saison bei uns Fußball spielen wird und bei uns seine Qualitäten zeigen kann."

Bei den Schwaben ist der 23-jährige Shootingstar fest für die Vorbereitung eingeplant. Nach seinem aufgrund der U21-EM verlängerten Urlaub soll er am 28. Juli wieder ins Training einsteigen und anschließend mit dem VfB-Tross ins Trainingslager in Rottach-Egern am Tegernsee reisen. Stand jetzt würde sich Woltemade also ausgerechnet unter den Augen von Uli Hoeneß fit für die kommende Saison machen!

Hoeneß: Woltemade "würde prima zu uns passen"

Der Bayern-Patron hat sich erst am vergangenen Wochenende als großer Fan des gebürtigen Bremers geoutet. "Ich halte ihn für einen sehr, sehr guten Spieler, der prima zu uns passen würde und ich würde es sehr begrüßen, wenn das dieses Jahr klappt. Und wenn nicht, dann nächstes Jahr", sagte Hoeneß in seiner ureigenen Art.

Was der 72-Jährige zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen konnte: Nur wenige Stunden später verschärfte sich die Personallage in der Offensive aufgrund der schweren Verletzung von Jamal Musiala, der sich gegen PSG einen Wadenbeinbruch zuzog und weite Teile der Hinrunde verpassen wird, enorm. Nachdem auch Thomas Müller trotz zwischenzeitlicher Spekulationen, wonach er seinen Vertrag kurzfristig noch um einige Monate verlängern könnte, den Verein verlässt, braucht es dringend Ersatz.

Eine Verpflichtung im nächsten Jahr dürfte damit vom Tisch sein. Laut einem Bericht der "Bild" gab es intern tatsächlich Überlegungen, Woltemade heuer zu verpflichten und ihn in der kommenden Saison an Stuttgart zurück zu verleihen, wo er als Stammspieler wohl auf mehr Spielzeit gekommen wäre. Nach der Musiala-Verletzung seien diesbezügliche Pläne aber verworfen worden. Wenn, dann soll Woltemade sofort nach München kommen.

Woltemade spielte vor zwei Jahren noch in der 3. Liga

Der Angreifer passt extrem gut ins Profil der Bayern und würde dem Kader Qualitäten verleihen, über die er so noch nicht verfügt. Als deutscher Nationalspieler ist er für die Münchner ohnehin attraktiv, zudem ist er mit 23 Jahren noch längst nicht am Ende seiner Entwicklung angekommen – und die ging im vergangenen Jahr extrem steil nach oben.

Wirklich erwartet haben das die wenigsten. Gerade einmal zwei Jahre ist es her, da spielte der Angreifer noch auf Leihbasis in der 3. Liga für den SV Elversberg. Nach seinem Vertragsablauf im vergangenen Sommer ging es für ihn vom SV Werder Bremen ablösefrei zum VfB Stuttgart, wo er nicht einmal für den Champions-League-Kader nominiert wurde.

Erst im Dezember erarbeitete sich der 1,98-Meter-Hüne einen Stammplatz und startete ab dann so richtig durch. Am Ende standen 17 Tore und drei Vorlagen in 33 Partien. Auch bei der U21-EM sorgte er mit sechs Toren und drei Vorlagen in fünf Spielen für Aufsehen. So sehr sogar, dass ihn laut spanischer Medienberichte sogar Real Madrid ins Visier nahm.

Das macht Woltemade so besonders

Abgesehen von seiner Torgefahr bringt Woltemade auch spielerisch beeindruckende Qualitäten mit. Der 23-Jährige ist gewissermaßen ein Wolpertinger, wie der Bayer sagt. Wie das Fabelwesen, bei dem sich Körperteile verschiedenster Tiere am Ende ein Gesamtkunstwerk ergeben, vereint auch er physische und sportliche Attribute, die auf den ersten Blick überhaupt nicht zusammenpassen. Woltemade, der Wolpertinger!

Ein gehörnter Fuchs mit Entenfedern, der an einer Pfeife zieht. Ein Wolpertinger, sagt der Bayer. © Stephan Jansen

Am markantesten ist freilich seine Körpergröße von 1,98 Metern, die ihn eher für die Torhüterposition oder allenfalls die Innenverteidigung prädestinieren würden. Im Weg steht ihm seine Physis aber nicht, im Gegenteil: Wie Datenanbieter Opta für die AZ ermittelte, ging der 23-Jährige in der vergangenen Saison pro Spiel im Schnitt 4,1 Mal ins Dribbling. Für einen Spieler seiner Statur ein bemerkenswerter Wert!

Die Heatmap von Nick Woltemade aus der vergangenen Saison. Deutlich zu erkennen: Der Angreifer hält sich gerne im gegnerischen Strafraum ab, lässt sich aber sehr häufig ins Mittelfeld und in den linken Halbraum fallen. © Opta

Auch wenn er sich immer wieder ins offensive Mittelfeld und bevorzugt auch in den linken Halbraum fallen lässt, ist Woltemade im Strafraum aufgrund seiner Laufstärke enorm präsent. Durchschnittlich kam er in der letzten Spielzeit auf 9,8 Ballaktionen im gegnerischen Strafraum, das übertrafen in den europäischen Top-Fünf-Ligen nur Mohamed Salah, Jérémy Doku und Kylian Mbappé. Zudem erzielte er alle seine Ligatore von innerhalb des Strafraums.

Wer sich nun denkt: "Sog amoi, einen Wolpertinger hatten die Bayern doch schon mal", der liegt richtig. Die Rede ist natürlich von Ur-Bayer Thomas Müller, ebenfalls so ein unkonventioneller Spielertyp. Auch zu dem gibt es eine Parallele, wie Datenanbieter Opta herausfand. Beide sind nämlich die einzigen deutschen Spieler seit Beginn der Datenerfassung (2004/05), die in einer Bundesligasaison pro Spiel im Schnitt auf je mindestens zwei gewonnene Kopfballduelle, zwei Schüsse und zwei Schussvorlagen aus dem offenen Spiel heraus kamen. Do schau her!