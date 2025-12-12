"Wollen Weg weitergehen": FC Bayern verlängert mit Trainerteam
Coach Vincent Kompany hat es vor wenigen Wochen vorgemacht, nun zieht sein Team mit. Der FC Bayern hat die Verträge der Co-Trainer René Maric, Aaron Danks und Floribert Ngalula sowie des Torwarttrainers Michael Rechner bis zum 30. Juni 2029 verlängert. Damit kann Kompany weiter auf sein bewährtes Team setzen. Sportvorstand Max Eberl freut sich über die Verlängerungen.
Eberl will mit Trainerteam "gemeinsam die Herausforderungen der Zukunft angehen"
"Wir freuen uns, dass wir nach Vincent Kompany auch mit seinem Trainerteam verlängern konnten", wird der FCB-Boss auf der Website des Klubs zitiert: "Mit dieser eingespielten Konstellation wollen wir unseren eingeschlagenen Weg weitergehen und gemeinsam die Herausforderungen der Zukunft angehen."
- Themen:
- Vincent Kompany
