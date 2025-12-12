AZ-Plus

"Wollen Weg weitergehen": FC Bayern verlängert mit Trainerteam

Der FC Bayern verlängert die Verträge des Trainerteams um René Maric und Torwarttrainer Michael Rechner. Eberl: "Mit dieser eingespielten Konstellation wollen wir unseren eingeschlagenen Weg weitergehen."
AZ |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Kann beim FC Bayern weiterhin auf sein Trainerteam bauen: Chefcoach Vincent Kompany.
Kann beim FC Bayern weiterhin auf sein Trainerteam bauen: Chefcoach Vincent Kompany. © IMAGO

Coach Vincent Kompany hat es vor wenigen Wochen vorgemacht, nun zieht sein Team mit.  Der FC Bayern hat die Verträge der Co-Trainer René Maric, Aaron Danks und Floribert Ngalula sowie des Torwarttrainers Michael Rechner bis zum 30. Juni 2029 verlängert. Damit kann Kompany weiter auf sein bewährtes Team setzen. Sportvorstand Max Eberl freut sich über die Verlängerungen. 

Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Eberl will mit Trainerteam "gemeinsam die Herausforderungen der Zukunft angehen"

"Wir freuen uns, dass wir nach Vincent Kompany auch mit seinem Trainerteam verlängern konnten", wird der FCB-Boss auf der Website des Klubs zitiert: "Mit dieser eingespielten Konstellation wollen wir unseren eingeschlagenen Weg weitergehen und gemeinsam die Herausforderungen der Zukunft angehen."

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.