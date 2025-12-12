Der FC Bayern verlängert die Verträge des Trainerteams um René Maric und Torwarttrainer Michael Rechner. Eberl: "Mit dieser eingespielten Konstellation wollen wir unseren eingeschlagenen Weg weitergehen."

Kann beim FC Bayern weiterhin auf sein Trainerteam bauen: Chefcoach Vincent Kompany.

Coach Vincent Kompany hat es vor wenigen Wochen vorgemacht, nun zieht sein Team mit. Der FC Bayern hat die Verträge der Co-Trainer René Maric, Aaron Danks und Floribert Ngalula sowie des Torwarttrainers Michael Rechner bis zum 30. Juni 2029 verlängert. Damit kann Kompany weiter auf sein bewährtes Team setzen. Sportvorstand Max Eberl freut sich über die Verlängerungen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Eberl will mit Trainerteam "gemeinsam die Herausforderungen der Zukunft angehen"

"Wir freuen uns, dass wir nach Vincent Kompany auch mit seinem Trainerteam verlängern konnten", wird der FCB-Boss auf der Website des Klubs zitiert: "Mit dieser eingespielten Konstellation wollen wir unseren eingeschlagenen Weg weitergehen und gemeinsam die Herausforderungen der Zukunft angehen."