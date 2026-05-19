Der Kane-Countdown beim FC Bayern: Der Zeitplan für die Verlängerung steht

Harry Kane soll seinen Vertrag beim FC Bayern noch vor der neuen Saison verlängern.

Harry Kane kennt das Prozedere mittlerweile. Winken, lächeln und die Schale mit ordentlich Schmackes in den Himmel stemmen. "Harry"-Sprechchöre gab es wenig später für den Torjäger des FC Bayern. Sein zweiter Auftritt auf dem Rathausbalkon. Und es sollen noch mehrere folgen. Denn Kane und die Münchner haben offenbar noch nicht fertig, wie es Kult-Trainer Giovanni Trapattoni formulieren würde.

Kane fühlt sich in München wohl

Der Vertrag des Briten, der im Sommer 2027 ausläuft, soll in den kommenden Wochen verlängert werden. Das verriet CEO Jan-Christian Dreesen auf der Meistersause der Bayern. "Harry und seine Familie fühlen sich in München sehr wohl", sagte er: "Damit sind die besten Voraussetzungen gelegt, um hoffentlich über die Saison 2026/27 hinaus miteinander zu arbeiten."

Wann genau mit einer Einigung über die Konditionen eines neuen Arbeitspapiers zu rechnen ist? "Wir haben uns relativ früh in diesem Jahr verabredet und gesagt, dass wir noch vor der neuen Saison die Thematik abgearbeitet haben wollen", so Dreesen, der für den Transfer des Super-Stars im Sommer 2023 federführend war. Heißt: Spätestens im August soll Klarheit herrschen. Der Kane-Countdown.

Ist optimistisch, dass die Verlängerung klappt: Bayern-CEO Jan-Christian Dreesen, hier mit Präsident Herbert Hainer. © IMAGO

FC Bayern führt Gespräche mit Kane-Familie

Die Gespräche werden eine Familienangelegenheit. Bruder Charlie und Vater Pat Kane vertreten den Stürmer seit jeher. "Wir haben ein gutes Verhältnis", betont Dreesen. Die beiden sind regelmäßig bei Bayern-Spielen in ihrer Loge in der Allianz Arena. Und wissen natürlich um den immensen Wert ihres Familienmitglieds für den FC Bayern. Allein die 36 (!) Bundesligatore sprechen eine klare Sprache.

Dazu kommt seine Rolle in der Kabine. Kane ist Führungsspieler, lebt Professionalität vor. Die jungen Spieler schauen zum 32-Jährigen auf und bekommen von ihm wertvolle Tipps. Entsprechend würde die Kane-Seite den Vertrag, so schreibt es der "Kicker", gerne langfristig bis Sommer 2030 verlängern. Bei Vertragsablauf wäre Kane dann fast 37 Jahre alt. Ein stolzes Fußballeralter für einen Angreifer.

Bayern-Bosse würden wohl gerne nur bis 2029 verlängern

Deshalb würden die Münchner wohl vorerst lieber nur bis 2029 verlängern, zumal Kane nicht gerade billig ist. Mit einem kolportierten Gehalt von 25 Millionen gehört er zu den absoluten Top-Verdienern an der Säbener Straße. Die Bayern würden also selbst bei einem Zweijahresvertrag, der der Ü30-Generation beim Klub eh nur selten angeboten wird, ein teures Paket schnüren. Ob die Kane-Seite zustimmt?

Klar ist: Kane hat beim FC Bayern noch Ziele, große Ziele. Er will den 41-Tore-Rekord von Robert Lewandowski knacken. "Das ist das Ziel", so Kane: "Ich sage ja immer, dass das davon abhängt, sehr viel zu spielen und fit zu bleiben. Ich werde aber versuchen, genau das weiterhin zu machen. Der Rekord ist dann sicher nicht unmöglich." Eine Rekordansage, die nicht von irgendwoher kommt.

Betreuen Bayern-Torjäger Harry Kane: Charlie Kane (links) und Pat Kane (rechts), hier auf der Meisterfeier 2025. © IMAGO

Kane fühlt sich "körperlich und seelisch gut"

"Ich fühle mich körperlich und seelisch gut", stellte er am Sonntag nach seinem Auftritt auf dem Rathausbalkon klar. In der Liga verpasste der Torjäger in dieser Saison nur zwei Spiele aufgrund kleiner Wehwehchen.

Und auch was die Titel angeht, hat Kane noch lange nicht genug. Nach Jahren der Abstinenz ist er fast schon titelsüchtig. Kane will mit dem FC Bayern die Pokalpremiere feiern. Am Samstag, in Berlin, im Olympiastadion. "Wir wollen die Saison mit dem DFB-Pokal beenden", sagt der gebürtige Londoner kämpferisch.

Kane freut sich auf das Pokalfinale

Von den Mitspielern wurde Kane zusätzlich angeheizt: "Ich bin auf Berlin sehr gespannt. Meine Teamkollegen haben mir schon davon erzählt, wie außergewöhnlich die Stimmung ist." Beim ersten Sieg nach sechs langen Jahre dürfte die noch mal besser sein als bei den letzten Pokalsiegen. Ob Kane dann genauso routiniert feiert wie auf dem Rathausbalkon?