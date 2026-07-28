WM-Frust sichtlich verdaut: Beim Bayern-Training bekommt Neuer besonderen Besuch
Mit bester Laune absolvierte Manuel Neuer am Montag die Leistungstests im Krankenhaus Barmherzige Brüder. Einen Tag später ist der Kapitän des FC Bayern wieder ins Training eingestiegen. Den WM-Frust hat Neuer offensichtlich bereits verdaut.
Frau und Kind schauen Training des FC Bayern
Der Keeper wirkt voller Tatendrang, will mit den Münchnern wieder voll angreifen. Am Dienstag bekam er besonderen Besuch bei der Nachmittagseinheit. Seine hochschwangere Frau Anika Neuer und Sohn Luca kamen zum Trainingsplatz am Tegernsee.
Unter einem Schirm schauten sie dem 40-Jährigen bei den Übungen zu, in drei Wochen soll das zweite Kind zur Welt kommen. Zuletzt war die Familie zusammen im Urlaub auf Mallorca.
Es geht wieder an die Arbeit. Neben Neuer waren auch die DFB-Spieler Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Jonas Urbig, Nathaniel Brown und Aleksandar Pavlovic dabei.
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