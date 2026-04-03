"Wird nicht zur Verfügung stehen": FC-Bayern-Trainer Kompany äußert sich über Kane-Einsatz

Harry Kane steht dem FC Bayern gegen den SC Freiburg verletzungsbedingt nicht zur Verfügung. Für das Viertelfinal-Hinspiel bei Real Madrid gibt es aber Hoffnung.

Das große Fragezeichen um Harry Kane ist zumindest teilweise gelüftet. Der Stürmer des FC Bayern fällt für das Bundesliga-Auswärtsspiel beim SC Freiburg am Ostersamstag (15.30 Uhr, Sky) aus.

"Harry hat gut trainiert bis Sonntag, dann hat er bei der Nationalmannschaft sein Sprunggelenk gespürt. Das hat Einfluss auf das Spiel von morgen – er wird nicht zur Verfügung stehen", bestätigte Vincent Kompany auf der Pressekonferenz am Freitag. "Schön ist es nicht, ich hätte ihn gern gegen Freiburg dabei, aber Stand heute geht das nicht."

Kane könnte gegen Real Madrid auflaufen

Hoffnungsvoller zeigte sich der Bayern-Coach aber im Hinblick auf das Viertelfinal-Hinspiel am Dienstagabend (21 Uhr, Amazon Prime) bei Real Madrid: "Trotzdem bin ich positiv, was Dienstag angeht."

Kane musste am Dienstag kurzfristig für das Länderspiel der Engländer gegen Japan (0:1) passen. "Harry Kane wird heute Abend vorsichtshalber geschont, da er sich im Training eine leichte Verletzung zugezogen hat", teilte der englische Verband offiziell am Dienstag mit. "Es handelt sich um eine leichte Verletzung, die quasi aus dem Nichts kam. Er musste nach 15 Minuten das Training abbrechen", schob England-Trainer Thomas Tuchel beim Sender ITV hinterher.