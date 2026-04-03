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"Wird nicht zur Verfügung stehen": FC-Bayern-Trainer Kompany äußert sich über Kane-Einsatz

Harry Kane steht dem FC Bayern gegen den SC Freiburg verletzungsbedingt nicht zur Verfügung. Für das Viertelfinal-Hinspiel bei Real Madrid gibt es aber Hoffnung.
Christina Stelzl
Christina Stelzl |
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Verletzte sich bei der englischen Nationalmannschaft.
Verletzte sich bei der englischen Nationalmannschaft. © IMAGO/Graham Hunt

Das große Fragezeichen um Harry Kane ist zumindest teilweise gelüftet. Der Stürmer des FC Bayern fällt für das Bundesliga-Auswärtsspiel beim SC Freiburg am Ostersamstag (15.30 Uhr, Sky) aus.

"Harry hat gut trainiert bis Sonntag, dann hat er bei der Nationalmannschaft sein Sprunggelenk gespürt. Das hat Einfluss auf das Spiel von morgen – er wird nicht zur Verfügung stehen", bestätigte Vincent Kompany auf der Pressekonferenz am Freitag. "Schön ist es nicht, ich hätte ihn gern gegen Freiburg dabei, aber Stand heute geht das nicht."

Kane könnte gegen Real Madrid auflaufen

Hoffnungsvoller zeigte sich der Bayern-Coach aber im Hinblick auf das Viertelfinal-Hinspiel am Dienstagabend (21 Uhr, Amazon Prime) bei Real Madrid: "Trotzdem bin ich positiv, was Dienstag angeht."

Kane musste am Dienstag kurzfristig für das Länderspiel der Engländer gegen Japan (0:1) passen. "Harry Kane wird heute Abend vorsichtshalber geschont, da er sich im Training eine leichte Verletzung zugezogen hat", teilte der englische Verband offiziell am Dienstag mit. "Es handelt sich um eine leichte Verletzung, die quasi aus dem Nichts kam. Er musste nach 15 Minuten das Training abbrechen", schob England-Trainer Thomas Tuchel beim Sender ITV hinterher.

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3 Kommentare
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  • meingottwalter am 03.04.2026 22:29 Uhr / Bewertung:

    Kann man ja locker schonen gegen Freiburg. Ist Bundesliga, da reicht die 2te Garde.

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  • Südstern7 am 04.04.2026 22:08 Uhr / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von meingottwalter

    Übermorgen Vormittag wirst du schreiben, dass es nur gegen Real Madrid geht und auch die zweite Garde ausreichen wird. Wetten?
    ;-)

    Die einen mögen das Clownskostüm von Neuer nicht, die anderen lehnen den Jackson ab, der dritte erzählt uns vor jedem Spiel, dass es gegen einen minderwertigen Gegner geht, zu dem man ohne Not auch mal ohne Torwart antreten kann. So eine Kommentierungsleiste ist spannend und unterhaltsam, das muss ich schon anerkennend sagen.

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  • Play Fair vor 8 Stunden / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Südstern7

    das hast du schön formuliert. geduldig, wie immer.
    ich würde die beiträge dieses spezialisten in einer einfachen silbe zusammenfassen:
    müll.

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