Bayerns Sportvorstand reagiert mit viel Sarkasmus auf die Vorgabe von Uli Hoeneß, nur noch Spieler leihen zu dürfen. Der Ligastart gegen Leipzig gerät beinahe in den Hintergrund.

Über seine Gefühle in dieser äußerst komplizierten Transferperiode wollte Max Eberl lieber "nicht sprechen. Wir haben Aufgaben, die wir lösen müssen." Doch das war an diesem denkwürdigen Vormittag an der Säbener Straße auch gar nicht nötig. Jeder Anwesende im kleinen Presseraum und jeder Zuschauer an den TV-Geräten und Streams konnte sehr genau erkennen, wie es in Bayerns Sportvorstand vor dem Bundesliga-Start am Freitagabend gegen RB Leipzig (20.30 Uhr/Sat.1. und Sky live) aussieht. Wie es derzeit in ihm arbeitet. Und was er von der Ansage der Chefetage hält, bis zum 1. September nur noch Spieler leihen zu dürfen.

Eberls Reaktion auf Hoeneß

Eberls Gesten und seine süffisanten Spitzen sprachen für sich, sein Sarkasmus und teilweise sogar Galgenhumor waren die Antworten auf Uli Hoeneß' Machtwort in der "SZ". Er werde "sehr dafür plädieren, den Kader noch aufzufüllen mit einem Leihspieler, der bis zum 30. Juni 2026 unter Vertrag genommen wird", hatte Aufsichtsrat Hoeneß gesagt. Und damit die Möglichkeiten der sportlichen Führung um Eberl und Sportdirektor Christoph Freund deutlich eingeschränkt.

Der FCB-Newsletter Aktuelle News zum FC Bayern München Jetzt anmelden

Komplizierte Aufgabe: Eberl und Sportdirektor Christoph Freund (l.). © IMAGO/Markus Ulmer

"Wir haben die Voraussetzungen, dass der Klub für sich entschieden hat, Geld zu sparen", meinte Eberl dazu. "Wir haben Kingsley Coman verkauft – zusätzlich, was nicht der Plan war. Wir haben Nick Woltemade nicht verpflichten können. Und jetzt ist die Aufgabe, eben eine Leihe zu machen. Wir müssen jetzt kreativ werden." Oder "die Taube auf dem Dach" finden, wie es Eberl an anderer Stelle formulierte.

Chelseas Nkunku kommt wohl nicht

Diese wird wohl kaum Christopher Nkunku heißen, weil der FC Chelsea den Franzosen lieber verkaufen statt verleihen will. Doch das passt nicht zum Kurs der Hoeneß-Bayern, die für Florian Wirtz oder Nick Woltemade sehr viel Geld ausgegeben hätten, aber bei Notlösungen der Kategorie Nkunku lieber verzichten. Und den Umbruch womöglich ins Jahr 2026 verschieben.

Leihen oder nix: Kann dieser Plan aufgehen? In drei Wettbewerben? Mit einer Offensive, in der aktuell nur Harry Kane, Michael Olise, Serge Gnabry und 70-Millionen-Euro-Einkauf Luis Díaz plus die Talente Lennart Karl, Jonah Kusi-Asare und Wisdom Mike zur Verfügung stehen? Eberl verdeutlichte an einem Beispiel, warum er und Freund in den anderthalb Wochen bis Transferschluss "keine einfache Aufgabe" zu lösen hätten.

Leihtransfers schwierig

"Wenn PSG (Paris Saint-Germain, d.Red.) uns jetzt fragen würde, ob wir ihnen Michael Olise leihen würden, würden wir sagen. . ." – Eberl beendete den Satz erst gar nicht, sondern machte die Scheibenwischer-Bewegung. Nach dem Motto: Seid ihr verrückt, das überhaupt zu fragen? Und genauso könnte es nun den Münchnern ergehen.

Stuttgart lässt ihn nicht ziehen: Nick Woltemade. © IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

"Wenn ich zu anderen Vereinen gehe und frage nach großen Spielern, die unsere Qualität auch wirklich anheben, wird das wahrscheinlich schon eine Absage erfahren", sagte Eberl. "Deshalb müssen wir gucken, welche Qualität wir unserem Kader hinzufügen wollen – ohne kopflos zu sein. Und ja: Kaufen ist deutlich einfacher als Leihen. Am Ende der Transferperiode kommen oft ganz, ganz kuriose Sachen zustande."

Eberls Woltemade-Scherz

Womit wir noch einmal bei Woltemade wären, den der VfB Stuttgart trotz eines Angebots von mehr als 60 Millionen Euro nicht an Bayern abgeben wollte. Ob das Thema aus Münchner Sicht für diesen Sommer erledigt sei, wollte die AZ von Eberl wissen. "Ich glaube, dass so viel darüber gesprochen worden ist. Der Stand ist, glaube ich, dass es vom Tisch ist", antwortete der Sportvorstand – um dann wieder sarkastisch zu werden: "Keine Ahnung, was bis zum 1. September passiert. Vielleicht leiht Stuttgart ihn noch mal an uns – denn wir können ja leihen."

Kreative Lösungen gesucht

Was zweifellos die großartige Pointe dieser Transferphase wäre, aber leider nicht passieren wird. Und so muss es Bayern mit "kreativen Lösungen" versuchen, wie es Eberl und Trainer Vincent Kompany formulierten. Raphaël Guerreiro könne offensiv spielen, auch Tom Bischof, der vorerst wegen einer Blinddarm-Operation ausfällt, meinte der Coach. Aber: "Manuel Neuer wird nicht im Sturm spielen."

Ja, auch Kompany, sonst stets ruhig und bedacht, erlaubte sich angesichts der Personallage ein bittersüßes Späßchen. Aber nur eins. Dann kündigte er an: "Ich mag nicht diese Opferposition, ich hasse das! Egal, was auf uns zukommt, wir werden angreifen." Schon am Freitagabend gegen Leipzig. Denn eine starke erste Elf bekommt Bayern allemal noch zusammen.