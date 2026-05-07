"Wir haben die Möglichkeit dazu": Verrät Neuer hier seine Verlängerung beim FC Bayern?

Manuel Neuer zeigt im Halbfinale gegen Paris Saint-Germain ein starkes Spiel. Anschließend deutet der Kapitän des FC Bayern an, mit dem Klub auch in der nächsten Saison die Mission Henkelpott angehen zu wollen.

An Manuel Neuer lag es an diesem Mittwochabend sicherlich nicht, dass der FC Bayern das Champions-League-Endspiel verpasst hat. Der Keeper zeigte sich beim 1:1 gegen Paris Saint-Germain in absoluter Finalform (AZ-Note 2). Sein gehobenes Fußballeralter von mittlerweile 40 Jahren war ihm nicht anzusehen. Die 75.000 Zuschauer im Stadion und zig Millionen Menschen vor den Bildschirmen beeindruckte er mit spektakulären Rettungstaten.

FC Bayern: Neuer zeigt gegen Paris starke Paraden

In der 33. Minute tauchte Neuer nach einem Kopfball von João Neves aus kurzer Distanz blitzschnell ab. In der 57. Minute fuhr er seinen Fuß bei einem Schuss von Khvicha Kvaratskhelia aus. Und nur sieben Minuten später verzweifelte auch Désiré Doué am Bayern-Keeper. Neuer machte seinem Spitznamen "The Wall" (Deutsch: Die Wand) aller Ehre.

Einzig Weltfußballer Ousmane Dembélé konnte den Kapitän der Bayern an jenem Abend überwinden. Allerdings hätte die Granate des Franzosen wohl kein Torhüter auf diesem Planeten gehalten. Kurzum: Neuer hielt dicht. So konnte man allerdings seinen Auftritt anschließend in der Mixed-Zone nicht ganz zusammenfassen. Da ließ sich der Routinier ein bisschen locken.

Das ist nicht der Abend dafür. Manuel Neuer

Bayern-Kapitän moderiert Zukunftsfrage weg

Das Thema: Seine anstehende Vertragsverlängerung. Schon vor knapp zwei Wochen hatte die AZ exklusiv über die Entscheidung von Neuer berichtet, dass er noch ein weiteres Jahr dranhängen wird. Die Frage, ob die sofortige Verkündung in der Allianz Arena nicht zum Stimmungsaufheller werden könnte, moderierte er noch leicht genervt weg. "Das ist nicht der Abend dafür", so Neuer.

Soweit so gut. Anders konnte man es wohl kaum erwarten. Denn erst nächste Woche, so der aktuelle Plan, soll der Deal finalisiert werden. Davor gilt es für Neuer, die Fragen gekonnt zu umschiffen. Was ihm auch noch gelang, als er danach gefragt wurde, was sein Berater Thomas Kroth denn jüngst an der Säbener Straße gemacht habe.

Umschiffte jüngst die Zukunftsfrage zu Manuel Neuer: Sportvorstand Max Eberl. © IMAGO

Neuer und Eberl erklären Kroth-Besuch an der Säbener Straße

"Der kennt die Leute dort schon seit Jahren", sagte der Torhüter der Bayern: "Ich bin ja schon seit 2011 da. Da kann man Kaffeetrinken." Sportvorstand Max Eberl hatte nach dem 3:3 gegen den 1. FC Heidenheim noch davon gesprochen, dass Kroth Tickets für das Halbfinalrückspiel geholt habe. "Die sind heiß begehrt", betonte der Bayern-Boss: "Das haben wir gemacht, er sitzt auf der Ehrentribüne."

Ansonsten ließ auch Eberl nichts raus, lenkte weiter vom Thema ab. Die Schweige-Bayern. Wobei Neuer es dann doch ein bisschen andeutete, wie es mit ihm nach der Saison weitergeht. "Das ist eine Mannschaft und ein Trainerteam, die es sicherlich verdient hat, ins Finale zu kommen", meinte der zweimalige Champions-League-Sieger: "Ich glaube, dass wir die Möglichkeiten dazu haben."

Das ist eine Mannschaft und ein Trainerteam, die es sicherlich verdient hat, ins Finale zu kommen. Manuel Neuer

Neuer glaubt an Finaleinzug in der kommenden Saison

Die "Wir"-Form bezieht dabei bekanntermaßen immer die sprechende Person mit ein. So steht es im Duden geschrieben. Ob sich Neuer damit womöglich ein bisschen verraten hat? Er selbst korrigierte sich auf jeden Fall, wiederholte seine Aussage nochmal ohne jene "Wir"-Form: "Das stimmt mich positiv, dass es für den FC Bayern möglich ist." Clever. Wenig später verließ er die Mixed-Zone.

Klar ist: Bei der Mission Madrider Metropolitano, dort findet im Jahr 2027 das Champions-League-Finale statt, soll sich der Bayern-Keeper dann noch mehr mit seinem Thronfolger Jonas Urbig abwechseln. Dieser kommt wettbewerbsübergreifend in dieser Saison auf bislang 17 Spiele. Am Samstag (18.30 Uhr) beim VfL Wolfsburg könnte der nächste Auftritt folgen.

Für Neuer hingegen wird es voraussichtlich das letzte Spiel sein, nachdem er mögliche Zukunftsfragen der Reporter umschiffen muss.