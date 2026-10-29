Nach seiner Wahl zum Weltfußballer wird Harry Kane in der Allianz Arena frenetisch gefeiert. CEO Jan-Christian Dreesen geht von einem Effekt für die Bundesliga und den FC Bayern aus.

Obwohl Harry Kane an keinem der sechs Tore des FC Bayern gegen den 1. FC Magdeburg (6:1) beteiligt war und über die volle Spielzeit draußen blieb, war er am Mittwochabend in der Allianz Arena omnipräsent. Seine Wahl zum Weltfußballer überstrahlte die zweite Runde des DFB-Pokals samt Einzug ins Achtelfinale. Und das schon über eine Stunde vor der Partie. Wie bei seiner Ankunft an der Säbener Straße bildeten die Mitspieler vor dem Aufwärmen ein Spalier für Kane.

Trainerteam gab Kane gegen Magdeburg eine Pause

Selbst die Musik wurde an den Briten angepasst, wenngleich die Ehrung erst im Rahmen des Klassikers gegen Borussia Dortmund (Samstag, 18.30 Uhr) stattfindet. Der Stadion-DJ spielte den neuen Hit "Harry Kane Ballon d´Or", dann legte er mit "Rock You Like A Hurricane" nach. Ehre, wem Ehre gebührt. Kane selbst war auch zwei Tage nach der Verleihung des Ballon d´Or in seiner Heimatstadt noch völlig emotionalisiert. "Es war eine unglaubliche Nacht", schwärmte er nach Spielende in der Mixed-Zone.

Eine, die übrigens nicht dafür sorgte, dass Kane gegen den Zweitligisten keine Minute bekam. Wenngleich der 33-Jährige nach der Zeremonie noch in ein Edelrestaurant und einen Nachtclub weiterzog, war er schon wieder fit. "Ich hätte spielen können", meinte der Stürmer und lachte: "Aaron Danks hat mit mir gesprochen und gesagt, dass sie nachdenken, mir ein Spiel Pause zu geben, weil ich in den letzten Wochen viel gespielt habe."

Es war in den vergangenen Tagen schon sehr emotional. Harry Kane

Kane ist der erste Weltfußballer des FC Bayern seit 1981

Und ganz unrecht war es Kane auch nicht, nach der ganzen Aufregung gegen den Zweitligisten mal eine kleine Pause zu bekommen. "Es war in den vergangenen Tagen schon sehr emotional", so der gebürtige Londoner, der der erste Bayern-Spieler seit Karl-Heinz Rummenigge (1981) ist, der die prestigeträchtigste Individualauszeichnung im Weltfußball gewann.

Emotional war es nicht nur für Kane selbst. Auch für den ganzen Verein, besonders für CEO Jan-Christian Dreesen. War er im Sommer 2023 federführend, dass der Angreifer von der Themse an die Isar wechselte. "Als die Zeremonie in Gang war, war es schon besonders", schilderte der Bayern-Boss: "Man hat da erst diese Bedeutung so richtig gespürt. Die Fans draußen, das war verrückt. Und dieser rote Teppich. Das war wie eine Oscar-Verleihung."

Federführend in der Verpflichtung von Harry Kane: Bayern-CEO Jan-Christian Dreesen. © IMAGO

Dreesen glaubt an Gold-Effekt für den FC Bayern und die Bundesliga

Nur, dass es keinen Ritter mit Schwert gab, sondern einen goldenen Ball. "Der bedeutet zuerst unglaublich viel für Harry", sagte Dreesen, der in einem zweiten Schritt aber auch von Auswirkungen für den Rekordmeister und die Bundesliga ausgeht: "Die Welt sieht, dass man als Top-Spieler nicht nur nach Spanien oder England gehen muss, sondern auch in der Bundesliga die höchsten Ziele erreichen kann. Deswegen ist die Auszeichnung nicht hoch genug zu bewerten."

Konkret geht er davon aus, dass es den Bayern künftig leichter fallen wird, Weltstars von einem Wechsel nach München zu überzeugen: "Es ist natürlich für uns als Klub wichtig, wenn wir uns wieder einmal einen Spieler aussuchen, der womöglich heute schon ein Top-Star ist, und ihn überzeugen wollen, zum FC Bayern zu kommen." Der Gold-Effekt.

Die Welt sieht, dass man als Top-Spieler nicht nur nach Spanien oder England gehen muss, sondern auch in der Bundesliga die höchsten Ziele erreichen kann. Jan-Christian Dreesen

Nur noch Details bei Kane-Verlängerung zu klären

Der könnte auch bei Verlängerungsgesprächen zum Trumpf werden. Gerade bei Michael Olise (Vertrag bis 2029), der seine Weltklasse gegen Magdeburg mit einem lässigen Panenka-Strafstoß erneut unter Beweis stellte. "Ja, vielleicht", meinte Dreesen, als ihn die AZ auf die bevorstehenden Gespräche mit dem Franzosen ansprach: "Vielleicht sieht er, dass er nicht nur bei einer Mannschaft spielt, bei der er sich wohl fühlt, sondern dass schon viel Glanz da ist, der auf ihn selbst auch abstrahlt."

Bevor sich die Münchner aber zu "gegebener Zeit", wie der Vorstandsvorsitzende sagte, mit Olise zusammensetzen, soll zunächst die Verlängerung mit dem aktuellen Goldjungen finalisiert werden. "Wir sind in der Detailarbeit", gab Dreesen ein Update: "Das braucht halt ein paar Tage, wenn Juristen miteinander nochmal die Feinheiten austauschen." Die wichtigen Details des neuen Arbeitsvertrages wurden bereits vor seiner Weltfußballerwahl ausgehandelt.

Geniestreich! Michael Olise verwandelte seinen Strafstoß traumhaft. © IMAGO

Kane kann Trophäe seinen Kindern erst am Freitag zeigen

Mit anderen Worten: Einer baldigen Unterschrift unter ein neues Arbeitspapier steht kaum mehr etwas im Wege. Davor wird Kane aber wohl erst noch seinen Kindern seine neueste Errungenschaft präsentieren. Denn seit der Zeremonie im Londoner Palladium konnte er mit ihnen nur per Videoanruf reden. "Meine Kinder und meine Frau werden erst am Freitag aus London zurückkommen", erzählte Kane: "Ich freue mich schon darauf, ihnen die Trophäe zu zeigen."