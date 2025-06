Warum sich der Portugiese nun wie der DFB-Star bei Bayern durchbeißen will. Und Goretzka ist sich selbst das beste Vorbild für die neue Saison.

Sie durften sich bisher abwechseln an der Seite von Sechser Joshua Kimmich im zentralen Mittelfeld des FC Bayern: Aleksandar Pavlovic und Leon Goretzka. Der 21-jährige Pavlovic spielte beim 10:0 gegen die Amateure aus Auckland durch, dafür startete der neun Jahre ältere Goretzka gegen die Boca Juniors, wurde beim 2:1-Erfolg jedoch nach 57 Minuten ausgewechselt – und durch Pavlovic ersetzt.

Aus der Sicht des Älteren: Immerhin. Und: im wichtigeren Spiel, gegen den stärkeren Gegner vertraute Trainer Vincent Kompany ihm, dem Erfahreneren, dem physisch Belastbareren. Was beweist: Goretzka geht in diese, in seine achte Saison seit dem Wechsel im Sommer 2018 vom FC Schalke, als zweites oder drittes Rad am Mittelfeld-Wagen. Hauptsache nicht als Fünftes. Wie im vergangenen Sommer.

Goretzka war ein Verkaufskandidat, erklärte sich selbst allerdings für unverkäuflich. Schließlich besaß und besitzt der gebürtige Bochumer bei den Bayern einen sehr gut ausgehandelten Vertrag bis 2026. Weg? Nicht mit mir! Obwohl ihm die Bosse das mehrfach nahelegten. Goretzka blieb stur – und blieb. Trotz des Ü50-Millionen-Euro-Transfers von Joao Palhinha. Der defensive Mittelfeldspieler, von Thomas Tuchel geschätzt und gefordert, kam 2024 mit einem Jahr Verspätung an. Goretzka ahnte wohl, dass der damals neue Trainer Kompany nicht unbedingt auf Palhinha setzen würde, weil der Portugiese seine Stärken eher im Spiel gegen den Ball hat.

Aleksandar Pavlovic über die Hitze in Charlotte

Hinter Vize-Kapitän Kimmich, Eigengewächs Pavlovic sowie Palhinha und dem ebenso gelernten Mittelfeldspieler Konrad Laimer, der jedoch die vakante Position des Rechtsverteidigers zur Zufriedenheit aller ausfüllt, galt Goretzka als fünftes Rad am Wagen. Doch das zum Verkauf angebotene Ersatzrad zog ab Herbst, insbesondere ab Beginn der Rückrunde, die Mannschaft.

Goretzka über Kompany: Wertschätzung von Beginn an

Er bestritt 41 von 51 möglichen Spielen, also knapp 63 Prozent der Spielzeit, erzielte dabei fünf Tore, gab zwei Vorlagen. Nachdem Goretzka im Herbst 2023 vom neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann aus der Nationalmannschaft aussortiert und für die Heim-EM 2024 nicht berufen worden war, führten seine starken und stabilen Leistungen dazu, dass er seit März wieder fester Bestandteil des DFB-Teams ist. Vier Spiele in der Nations League, vier Startelf-Einsätze.

Leon Goretzka hat sich mit Disziplin wieder nach oben gearbeitet – sein Konkurrent im Mittelfeld könnte ihn jetzt als Vorbild nehmen. © IMAGO / Buzzi

"Ich hatte ehrlich gesagt von Beginn an das Gefühl, dass ich vom Trainer eine große Wertschätzung bekomme – dabei ist es die gesamte Saison geblieben. Der Trainer ist für mich die wichtigste Person im Verein. Der Kontakt zu ihm ist sehr gut", sagte Goretzka nach der Ankunft der Mannschaft am späten Montagnachmittag in North Carolina. "Irgendwann Mitte der Hinrunde wurde ich dann wieder gebraucht. Ich habe es dann schon letztes Jahr geschafft, der Mannschaft zu helfen. Ich bin mir sicher, dass ich das auch in der kommenden Saison machen kann." Einmal standhaft, immer standhaft. Warum auch sollte Goretzka diesen Sommer gehen, wenn er sich selbst das beste Beispiel ist, weswegen sich Geduld und Disziplin eines Tages auszahlen.

Konkurrenz im Mittelfeld oder Vorbildfunktion? Joao Palhinha (li.) und Leon Goretzka (m.). (Archibvild) © IMAGO / Passion2Press

Pavlovic lobt Goretzka:"Schön, dass er sich so zurückgekämpft hat"

"Es freut mich sehr für ihn, er ist ein sehr guter Freund von mir", sagte Pavlovic in Charlotte über Goretzka und ergänzte: "Ich find's schön, dass er sich so zurückgekämpft hat und dass er noch hier ist." Zwei, die sich schätzen und mögen, obwohl sie Konkurrenten um die eine Stelle im Mittelfeld sind. Was man gut erkennen kann, wenn man beobachtet, wie herzlich und ehrlich der eine mit dem anderen ein Tor feiert.

Zum Nachteil von Palhinha, dem portugiesischen Mittelfeldspieler, für den ein Duell mit Benfica Lissabon (bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe nicht beendet) immer "ein ganz besonderes Spiel" ist. Einst spielte er für den Stadtrivalen Sporting. In seiner Familie gebe es viele Benfica-Anhänger, so der 29-Jährige. Bei der Klub-WM kam er noch keine Minute zum Einsatz. In der gesamten letzten Saison, auch wegen einer langwierigen Verletzung, nur 24 Mal – davon lediglich neunmal in der Startelf. Aber Fluchtgedanken? Mitnichten! Er weiß, dass er ein möglicher Verkaufskandidat ist. Doch Palhinha, der einen Vertrag bis 2028 hat, macht jetzt den Goretzka. Er will sich durchbeißen, sich empfehlen. Und dann emporsteigen wie Leon aus der Asche.