Wie der FC Bayern die Nationalmannschaft über Jahre prägen wird

Der FC Bayern ist nicht nur Vergangenheit und Gegenwart, sondern auch Zukunft der deutschen Nationalmannschaft. Selbst nach dem anstehenden und dann auch endgültigen Rücktritt von Manuel Neuer muss sich der Rekordmeister keine Sorgen um seinen Einfluss im DFB-Team machen, im Gegenteil.

Joshua Kimmich und Jonthan Tah sind nur zwei von sieben Bayern-Spielern, die bei der WM fürs DFB-Team auflaufen.

Egal ob 1974, 1990 oder 2014: Wenn die deutsche Nationalmannschaft große Titel gefeiert hat, war der FC Bayern in aller Regel mit einem starken Block vertreten!

Auch dieses Mal sind sieben DFB-Stars vom deutschen Rekordmeister bei der WM in Nordamerika mit dabei. Und auch in Zukunft müssen sich die Münchner keine Sorgen um ihren Einfluss in der Nationalmannschaft machen – denn es steht nicht nur die nächste, sondern auch schon die übernächste Generation in den Startlöchern. Die AZ gibt einen Überblick über Bayerns Gegenwart und Zukunft im Nationalteam:

Die Platzhirsche um Methusalem Neuer

Im aktuellen WM-Kader ist der FC Bayern gleich mit vier erfahrenen Ü30-Spielern vertreten, die zum Großteil auch ihren Stammplatz sicher haben. Für Torhüter Manuel Neuer ist es definitiv das letzte große Turnier in der Nationalmannschaft. Der 40-Jährige hatte seinen Rücktritt eigentlich bereits nach der Europameisterschaft vor zwei Jahren verkündet, war von Bundestrainer Julian Nagelsmann für das Turnier in Nordamerika aber reaktiviert worden. Dennoch: Nach der Weltmeisterschaft wird für den 40-Jährigen definitiv Schluss sein!

Dieses Mal aber wirklich! Nach der WM wird Manuel Neuer als Nationalspieler endgültig zurücktreten. © IMAGO/JOERAN STEINSIEK

Anders sieht es bei den anderen erfahrenen DFB-Recken des Rekordmeisters aus. Joshua Kimmich (31), Jonathan Tah (30) und Serge Gnabry (31), der die WM verletzungsbedingt verpasst, befinden sich mit Anfang 30 im besten Fußballer-Alter und werden aller Voraussicht nach auch bei der EM 2028 in Großbritannien eine wichtige Rolle bei der Nationalmannschaft spielen.

Unklar ist derweil noch die Zukunft von Leon Goretzka (31). Er verlässt den FC Bayern nach Ablauf seines Vertrags im Sommer. Zuletzt gab es Gerüchte um einen Wechsel in die nordamerikanische MLS, wo es schwierig werden dürfte, sich für die Nationalmannschaft zu empfehlen. Nachdem er bei dieser WM seinen Stammplatz bereits an Felix Nmecha abgeben musste, wird er es künftig schwer haben. Den Großteil seiner Länderspiele hat Goretzka jedenfalls bereits hinter sich.

Die neue DFB-Generation um Musiala und Pavlovic

"Die Zukunft ist jetzt!", lautet das Motto bei Jamal Musiala (23), Aleksandar Pavlovic (22) und Bayerns Wunschspieler Nathaniel Brown (23), dessen Wechsel nach München nur noch Formsache ist. Dazu kommt Keeper Jonas Urbig (22), der bei der aktuellen WM immerhin als Trainingstorhüter dabei ist sich große Hoffnungen machen darf, Platzhirsch Neuer nicht nur im Verein, sondern auch in der Nationalmannschaft nachzufolgen. Alle vier Spieler sind mit Anfang 20 noch lange nicht am Ende ihrer Entwicklung angekommen und werden im DFB-Team in den kommenden Jahren eine wichtige Rolle einnehmen.

Für das Startelf-Trio Musiala, Pavlovic und Brown gilt das sogar schon jetzt. Musiala zählt zu den großen Hoffnungsträgern und zeigte nach durchwachsenen Testspielen beim Auftakt-Sieg über Curacao (7:1) eine starke Leistung. Nicht ausgeschlossen, dass der Offensiv-Star im Laufe des Turniers noch so richtig in Schwung kommt und zu einem der WM-Stars avanciert.

Jamal Musiala holte sich mit seinem Treffer gegen Curacao wichtiges Selbstvertrauen. © IMAGO/JOERAN STEINSIEK

Von Pavlovic ist das eher weniger zu erwarten. Der gebürtige Münchner spielt als Sechser entspannt seinen Stiefel runter und bleibt dabei eher unspektakulär, ist genau deshalb für die DFB-Elf aber von enormer Wichtigkeit. Das Portal "transfermarkt.de" führt ihn mittlerweile mit einem Marktwert von 90 Millionen Euro, womit der 22-Jährige zu den wertvollsten Mittelfeldspielern weltweit gehört. Pavlovic hat in der Nationalmannschaft seinen Platz sicher – jetzt und in den nächsten Jahren.

Zahlreiche Top-Talente stehen bereits in den Startlöchern

Nicht minder spannend ist die noch jüngere DFB-Generation, die beim FC Bayern aktuell heranwächst. Shootingstar Lennart Karl (18) wäre bereits bei dieser WM als Stammspieler an den Start gegangen, hätte ihn nicht ein Muskelbündelriss kurz vor Turnierbeginn außer Gefecht gesetzt. Der Offensiv-Wirbler ist dennoch einer der ganz großen Hoffnungsträger der deutschen Nationalmannschaft für die kommenden Jahre.

Selbiges gilt für Tom Bischof (20), den Nagelsmann schon vor dieser Weltmeisterschaft ganz genau im Visier hatte. Der Mittelfeldspieler hat insbesondere zum Ende der Rückrunde bei den Bayern mit guten Leistungen auf sich aufmerksam gemacht und seine hervorragende Schusstechnik mit einigen sehenswerten Treffern unter Beweis gestellt. Bischof wird nach der WM mit großer Wahrscheinlichkeit fest zum Kreise der Nationalmannschaft zählen und könnte zu einer echten Waffe werden.

Auch sonst haben die Bayern noch einige hoffnungsvolle Nachwuchstalente, die es sich in den kommenden Jahren im Blick zu behalten lohnt. Intern hält man vor allem große Stücke auf Noel Aseko (20), der im Sommer nach einjähriger Leihe zu Zweitligist Hannover 96 zurückkehrt. Auch der technisch hochveranlagte Arijon Ibrahimovic (20) war in der abgelaufenen Saison bei einem anderen Klub untergebracht und zählte bei Absteiger Heidenheim zu den wenigen Lichtblicken.

U21-Nationalspieler Noel Aseko kehrt im Sommer von seiner Leihe zu Hannover 96 zurück. © IMAGO/Marco Steinbrenner

Inwiefern die beiden Leih-Rückkehrer bei den Bayern die notwendige Spielzeit bekommen, um sich überhaupt für die DFB-Elf anzubieten, wird sich zeigen. Dennoch: Bei Nationalmannschaften gelten immer Zwei-Jahres-Zyklen, die sich von einem bis zum nächsten großen Turnier erstrecken. Bis zur EM 2028 in Großbritannien wird sich noch viel tun. Wie kurz der Weg über den FCB in den DFB sein kann, zeigt das Beispiel Lennart Karl...