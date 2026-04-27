Vor dem Duell zwischen dem FC Bayern und Paris Saint-Germain blickt Klub-Legende Bastian Schweinsteiger in der AZ auf den Kracher: "Es wäre wichtig, dass sie nicht untergehen."

FC Bayern gegen Paris Saint-Germain. Oder anders gesagt: Das Duell der Angriffsriegen der Superlative. Am Dienstagabend (21 Uhr) treffen Michael Olise, Luis Díaz und Harry Kane im Pariser Prinzenpark auf Désiré Doué, Ousmane Dembélé und Khvicha Kvaratskhelia. "Normalerweise könnte man davon ausgehen, dass viele Tore fallen, weil beide Offensiven eine enorme Qualität haben", resümiert Bayern-Legende Bastian Schweinsteiger in der AZ.

Schweinsteiger über Olise: "Er gehört in die Abteilung Weltklasse"

Trotzdem: Überdrehen sollten die Münchner laut dem ehemaligen Mittelfeldspieler im Halbfinalhinspiel nicht. "Selbst ein 1:1 wäre gut für sie", so Schweinsteiger. Das hat einen Grund. Einer, der sich schon im Viertelfinale gegen Real Madrid zeigte und als Heimvorteil betitelt wird. "Die Allianz Arena wird mit Sicherheit nochmal einen Punch dazugeben", betont er: "Entsprechend wäre es wichtig, dass sie nicht untergehen."

Ob das Trainer Vincent Kompany ähnlich sieht? Der Belgier, der das Duell wegen seiner Rotsperre von der Tribüne aus anschauen muss, will bekanntlich jedes Spiel gewinnen. Das zeigte jüngst die irre Aufholjagd zum 4:3 bei Mainz 05. Einig sind sich die beiden ehemaligen Weltklassespieler aber bei Michael Olise. "Er gehört in die Abteilung Weltklasse", sagt Schweinsteiger der AZ.

Dieser Wochen kaum zu stoppen: Michael Olise. © IMAGO

Bayern-Legende vergleicht Olise mit Robben und Ribéry

Der Franzose sei "unglaublich schwer zu greifen, weil er unfassbar leichtfüßig und wendig ist". "Er macht seine Aktionen auch immer im richtigen Moment, sein Timing ist also fantastisch", lobt der 41-Jährige gegenüber der AZ. Dass Olise neben dem Platz eher wie ein Geist wirkt, findet Schweinsteiger, der sich als Spieler im Münchner Nachtleben durchaus mal zeigte, nicht schlimm.

"Das ist mir neu, dass jemand so zurückhaltend lebt", meint er: "Ich finde das sehr sympathisch, und wenn er so seine Energie bekommt, ist es doch für Bayern super." Nur eines würde sich Schweinsteiger von Olise noch wünschen: "Ich würde ihn gerne öfter mit seinem rechten Fuß sehen. Das hat Franck Ribéry zu meiner Zeit ausgezeichnet, dass er eben mit links und mit rechts einen guten Abschluss hatte. Bei Olise ist es eher ein bisschen wie bei Arjen Robben." Ob der Franzose damit gegen PSG dienen kann?