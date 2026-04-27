"Werden ihn an der Seitenlinie vermissen": So geht der FC Bayern mit der Kompany-Sperre in Paris um

Ohne seinen Chefcoach Vincent Kompany muss der FC Bayern bei Paris Saint-Germain bestehen. Ihn vertritt an der Seitenlinie Co-Trainer Aaron Danks, dem Spezialisten für die Standardsituationen.

Wie man Bayern-Trainer Kompany in Verlegenheit bringen kann? Diesen so sehr in sich ruhenden Bär? Mit einem Füllhorn voller Lob und witzigen Sprüchen.

Nach dem 4:3 am Samstag, der 40-Jährige hatte soeben die Interview-Tour hinter sich gebracht, schrieb er im Mainzer Stadion noch ein paar Autogramme und machte Selfies, da brüllte ein Fan: "Vinnie, du geile Sau!" Der Belgier grinste und schritt von dannen. Der nächsten Aufgabe entgegen. Dem Triple?

Kompany darf keinen Kontakt zur Mannschaft haben

Für das Halbfinal-Hinspiel der Champions League am Dienstag bei Paris Saint-Germain ist Kompany nach drei Gelben Karten gesperrt – was ihn kolossal nervt. Laut der Uefa-Regularien darf sich Kompany im "Parc des Princes" nicht in der Nähe des Spielfelds oder der Mannschaftsbank aufhalten.

Also: Ab auf die Tribüne! Mit Handy und Dauer-Verbindung zu seinen Assistenten? No, no, Monsieur! Es ist dem Chefcoach untersagt, während des Spiels mit seinem Trainerteam oder den Spielern zu kommunizieren – auch nicht in der Halbzeitpause. Ein Uefa-Mitarbeiter sitzt als Aufpasser in der Nähe.

Muss in Paris mit der Tribüne vorliebnehmen: Bayern-Trainer Vincent Kompany (40). © Tom Weller/dpa

Kane: "Werden ihn an der Seitenlinie vermissen"

Tabu ist zudem: Der Innenraum des Stadions samt Kabine. Nach dem Ausstieg aus dem Mannschaftsbus heißt es für Kompany: Adieu!

"Er ist unser Anführer, er ist unser Boss. Natürlich werden wir ihn vermissen an der Seitenlinie", sagte Vize-Kapitän Harry Kane zur erstmaligen Absenz von Kompany. Das Trainerteam um Kompany sei "gut abgestimmt aufeinander", meinte FCB-Sportdirektor Christoph Freund, "wir werden das als Team hinbekommen."

Standard-Trainer Danks ersetzt Kompany, war schon Interimstrainer in England

Aus dem Schatten ins Scheinwerferlicht rückt in Paris Aaron Danks, bei der Mannschaft für sein Knowhow und seinen Umgang hochgeschätzt. Der 42-jährige Brite, meist in Shorts auf der Bank, ist im Trainerteam vor allem für die offensiven wie defensiven Standardsituationen verantwortlich und dabei stets im Blick- und Rufkontakt mit den Spielern von der Coaching Zone aus.

Ersetzt Kompany in Paris: Bayerns Standard-Coach Aaron Danks. © Sven Hoppe/dpa

Bevor Kompany Danks im Sommer 2024 mit nach München holte, arbeitete er bereits beim RSC Anderlecht mit ihm. Mit Verantwortung kann Danks umgehen. Im Oktober 2022 gab er bei Aston Villa für zwei Spiele den Interimscoach, nachdem Cheftrainer Steven Gerrard entlassen wurde (4:0 gegen den FC Brentford, 0:4 bei Newcastle United).

Außerdem kümmert sich Danks liebevoll um Bayerns Team-Maskottchen: den Porzellan-Kakadu.