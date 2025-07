Serie "Werde niemals schweigen": Was seine Jugend über FC-Bayern-Trainer Kompany verrät

Dem Rekordmeister hat er die Schale nach München zurückgebracht. Aber wie tickt der stille Belgier privat? In Teil zwei der neuen AZ-Serie blicken wir zurück, wie der FCB-Coach in einem schwierigen Umfeld in Brüssel aufgewachsen ist. Und warum sich Kompany erst so spät für den Fußball entschieden hat.

Thomas Becker 14. Juli 2025 - 16:02 Uhr