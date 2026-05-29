Wer war top – wer war Flop? Die Bayern-Abwehr im großen AZ-Test

Bei allem Lob für die Offensive hat auch die Abwehr des FC Bayern einen wichtigen Beitrag zum Double geleistet. Die AZ-Zeugnisse für die Verteidiger des Rekordmeisters.

Die Offensive des FC Bayern wurde in der vergangenen Saison besonders gefeiert – kein Wunder: Harry Kane, Michael Olise, Luis Díaz und Co. sorgten mit 122 Treffern für einen neuen Torrekord in der Bundesliga, auch im Pokal und in der Champions League schenkten die Münchner ihren Gegnern ausgiebig ein. Doch bei allem Fokus auf den Angriff: Auch die Defensive hatte großen Anteil am Double. In 55 Pflichtspielen gab es insgesamt 62 Gegentore für Bayern. Im dritten Teil der AZ-Saisonzeugnisse ist die Abwehr dran.

Freund über Upamecano: "Er passt perfekt zu unserer Spielidee"

DAYOT UPAMECANO – NOTE 1: Es war die wohl beste Bayern-Saison des Franzosen, der die individuellen Fehler weitgehend aus seinem Programm gestrichen hat. Der Lohn: Upamecanos Vertragsverlängerung bis 2030. "Wie er Fußball spielt, passt perfekt zu unserer Spielidee, und er hat sich beim FC Bayern zu einem absoluten Weltklasse-Verteidiger und Führungsspieler entwickelt", schwärmte Sportdirektor Christoph Freund. Stimmt!

JONATHAN TAH – NOTE 2: Der Neuzugang aus Leverkusen spielte eine starke erste Saison, an Upamecanos Seite wurde er immer souveräner. Tah ist im Team sehr angesehen, er wurde direkt in den Mannschaftsrat gewählt. Eine Stütze des FC Bayern.

Beim FC Bayern in seiner ersten Saison direkt Stammspieler: Jonathan Tah. © IMAGO

Laimer und Stanisic überzeugen auf den Außen, Kim als solider Backup

JOSIP STANISIC – NOTE 2: Bayerns Allzweckwaffe in der Defensive. Stanisic kann auf jeder Position verteidigen. Auf den kroatischen Nationalspieler war wie immer Verlass, ein ganz wichtiger Akteur für den Zusammenhalt in der Mannschaft.

KONRAD LAIMER – NOTE 2: Wenn er mit Österreich den WM-Pokal holen würde, müsste der FC Bayern noch mehr für ihn zahlen, scherzte Laimer nach dem Pokalfinale. Der Außenverteidiger weiß um seinen Wert, bislang wurde sein 2027 auslaufender Vertrag nicht verlängert. Doch beide Seiten wollen miteinander weitermachen. Bayern braucht den flexiblen und verlässlichen Laimer.

MINJAE KIM – NOTE 3: Seinen Status als Stammspieler hat der Südkoreaner eingebüßt. Und doch zeigte Kim seinen Wert, wenn er für Tah oder Upamecano zum Einsatz kam. Trotzdem nicht unverkäuflich, wenn ein Klub unverschämt viel Geld bietet.

Sorgenkind beim FC Bayern: Alphonso Davies. © IMAGO

Ito und Davies sind Verkaufskandidaten, Guerreiro-Abgang bereits fix

HIROKI ITO – NOTE 4: Auch den Japaner, der in der Vergangenheit so viel Verletzungspech hatte, würde Bayern verkaufen. Ito agierte meist ordentlich, der fehlende Rhythmus war ihm aber anzumerken.

ALPHONSO DAVIES – NOTE 4: Von seiner Bestform aus dem Triple-Jahr 2020 ist der Kanadier weit entfernt. Immer wieder wird Davies von Verletzungen gestoppt, aktuell kuriert er eine Oberschenkelverletzung aus. Den WM-Auftakt wird der 25-Jährige verpassen. Und dann? Bayern wäre nach AZ-Informationen bereit, Davies bei einem guten Angebot zu verkaufen.

RAPHAËL GUERREIRO – NOTE 4: Der Portugiese, der Bayern ablösefrei verlässt, verabschiedete sich mit einer durchschnittlichen Saison. Fünf Tore und drei Vorlagen in der Liga, dazu ein Treffer in der Champions League. Doch oft tauchte Guerreiro auch ab, war eher Mitläufer als Antreiber.