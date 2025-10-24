Wer steht gegen Gladbach im FC-Bayern-Tor? Kompany hat sich entschieden

Jonas Urbig wird beim Auswärtsspiel des FC Bayern gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag im Tor stehen. Er wird Kapitän Manuel Neuer auch im Pokalspiel gegen Köln ersetzen, wenn dieser seine Rotsperre absitzt.

Hintergrund: Der 22-Jährige wird auch im DFB-Pokalspiel bei seinem Ex-Klub 1. FC Köln in der kommenden Woche starten, da Stammkeeper Neuer aufgrund einer Rotsperre fehlt. Um nicht komplett ohne Spielpraxis zu sein, darf Urbig schon in Gladbach ran.

Urbig vor zweitem Einsatz in dieser Saison

"Normalerweise sage ich nichts zur Startelf. Aber ich habe gelernt, dass die Torhüter immer etwas anders sind. Wir haben es klar besprochen, das hat auch damit zu tun, dass Jonas in Köln spielt. In diesem Fall ist Deutlichkeit wichtig", sagte Bayern-Trainer Vincent Kompany am Freitag.

Für Urbig ist es nach dem Erstrunden-Spiel im DFB-Pokal bei Wehen Wiesbaden (3:2) der zweite Einsatz in dieser Saison. Zwischenzeitlich war der Keeper aufgrund eines Muskelfaserrisses im Adduktorenbereich für mehrere Wochen ausgefallen.