Aaron Danks vertritt derzeit den erkrankten Cheftrainer Vincent Kompany beim FC Bayern. Die AZ stellt den Co-Trainer des Rekordmeisters genauer vor.

Aaron Danks steht derzeit unfreiwillig im vollen Fokus der Öffentlichkeit. Da Cheftrainer Vincent Kompany dem FC Bayern aufgrund einer Hirnhautreizung mehrere Wochen nicht zur Verfügung steht, betreut der eigentliche Assistent des Belgiers aktuell die Profimannschaft als Vertretungs-Coach. Die Abendzeitung stellt Danks genauer vor.

Aaron Danks: Die wichtigsten Fakten zum Co-Trainer des FC Bayern

Name: Aaron Danks

Aaron Danks Geburtstag: 15. Juni 1983 (43 Jahre)

15. Juni 1983 (43 Jahre) Geburtsort: Birmingham (England)

Birmingham (England) Funktion beim FC Bayern: Co-Trainer von Vincent Kompany (Profimannschaft)

Co-Trainer von Vincent Kompany (Profimannschaft) Beim FC Bayern seit: 1. Juli 2024

1. Juli 2024 Vertrag bis: 30. Juni 2029

30. Juni 2029 Trainerlizenz: Uefa-Pro-Lizenz

Uefa-Pro-Lizenz Bisherige Stationen:

- FC Bayern (2024 bis heute)

- FC Middlesbrough (2022-2024)

- Aston Villa (2021-2022)

- RSC Anderlecht (2021)

- Englischer Fußball-Verband (2016-2021)

- West Bromwich Albion Jugend (2005-2016)

- Birmingham City Jugend (2004-2005)

Karriere von Aaron Danks: Kein Profi, dafür erste Trainings mit 15 Jahren

Anders als viele seiner Kollegen hat Aaron Danks keine allzu lange Fußballer-Laufbahn hinter sich und war als Spieler auch nie im Profifußball aktiv. Stattdessen entdeckte der in Birmingham geborene Engländer schon früh seine Leidenschaft für den Trainerberuf. Bereits mit 15 Jahren leitete er erste Einheiten an Schulen und Feriencamps. Während dieser Zeit entwickelte er insbesondere ein Interesse an der Nachwuchsarbeit.

Seine Trainerlaufbahn begann im Jugendbereich von Birmingham City (2004–2005) und führte ihn anschließend für elf Jahre in die Nachwuchsakademie von West Bromwich Albion (2005–2016).

Zwischen 2016 und 2021 arbeitete er für den englischen Fußballverband (FA), für den er als Co-Trainer und Sportkoordinator bei der U20- und U21-Nationalmannschaft tätig war. Zu dieser Zeit betreute Danks auch den heutigen Bayern-Star Jamal Musiala, der seinerzeit noch für den englischen Verband spielte, bevor er sich für eine Nationalmannschafts-Karriere beim DFB entschied. "Ich freue mich wirklich sehr darauf, Jamal wiederzusehen. Er ist ein hochtalentierter Spieler und darüber hinaus eine liebenswerte Person", sagte Danks bei seiner Ankunft in München.

Vor seinem Verbandswechsel zum DFB spielte Jamal Musiala für die Nachwuchsmannschaften von England, wo er in der U21 auch mit Co-Trainer Aaron Danks zusammenarbeitete. © Matt West/BPI/Shutterstock

Profistationen von Aaron Danks: Erstmalige Zusammenarbeit mit Kompany beim RSC Anderlecht

Nach seiner Zeit bei der FA war Danks kurzzeitig für den belgischen Spitzenklub RSC Anderlecht tätig, wo er erstmals auch mit seinem heutigen Chef Vincent Kompany zusammenarbeitete. Der Kontakt ist nie abgebrochen. "Wir haben Ideen ausgetauscht, viel über das Spiel gesprochen", verriet Danks bei seinem Wechsel zum FC Bayern: "Ich freue mich, die Zusammenarbeit wieder aufleben zu lassen."

Nach seiner Station in Anderlecht wechselte er als Co-Trainer in die Premier League zu Aston Villa (Saison 2021/22) und später zum FC Middlesbrough (2022-2024) in die Championship, die zweite Liga in England. Während seiner Zeit bei Villa nahm er nach der Entlassung von Steven Gerrard für zwei Spiele auch interimsmäßig als Cheftrainer auf der Bank Platz.

Nach der Entlassung von Steven Gerrard betreute Aaron Danks zwei Spiele in der Premier League als Interims-Cheftrainer. © IMAGO/Gareth Evans/News Images

2024 folgte schließlich der Wechsel zum FC Bayern. Dies geschah auf ausdrücklichen Wunsch von Trainer Kompany, der ihn einst sogar als "einen der talentiertesten Trainer in England" adelte. Erstmals vertrat er seinen Chef beim Champions-League-Halbfinale 2026 gegen Paris Saint-Germain, als Kompany eine Rotsperre absitzen musste. Seine aktuelle Rolle als Vertretungs-Trainer hat er seit dem Auswärtsspiel beim SC Freiburg (3:1) am 7. Bundesliga-Spieltag inne. Wie lange er diese ausfüllt, ist derzeit nicht absehbar und hängt vom Genesungsverlauf bei Kompany ab.

Innovator und Standardspezialist: Das zeichnet die Arbeit von Bayerns Co-Trainer Aaron Danks aus

Als Co-Trainer ist Danks beim FC Bayern einer der wichtigsten Vertrauten von Chefcoach Kompany. Der Engländer konzipiert und leitet große Teile des Mannschaftstrainings. Zudem gilt er als absoluter Standard-Guru und ist somit unter anderem für die Ecken und Freistöße beim Rekordmeister verantwortlich.

In der Branche gilt der 43-Jährige als äußerst innovativer Trainer, der gerne über den Tellerrand hinausblickt und sich auch viel von anderen Sportarten abschaut. So hospitierte der Engländer unter anderem bereits im Training von NBA-Superstar Stephen Curry.

"Ich habe die Art und Weise studiert, wie dort trainiert und gearbeitet wird. Es war eine fantastische Erfahrung. Der Staff dort war brillant und ich habe viel von ihnen gelernt", sagt Danks über seine Erfahrungen im Basketball: "Man blendet das Taktische und Technische aus und konzentriert sich nur auf das Coaching, wie die Trainer das Beste aus den Spielern herauskitzeln."