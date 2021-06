"Wenn der FC Bayern Platz für mich hat": Franck Ribery spricht über Rückkehr nach München

Noch will Franck Ribery seine Fußballschuhe nicht an den Nagel hängen. Gespräche über eine Verlängerung in Italien laufen bereits. Nach seiner aktiven Karriere will der Franzose wieder beim FC Bayern anheuern.

12. Juni 2021 - 14:39 Uhr | AZ

Franck Ribery kann sich eine Rückkehr zum FC Bayern vorstellen. © firo/Augenklick