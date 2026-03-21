Weltmeister-Kollegen gratulieren Matthäus zum 65. Geburtstag: "Er war mein Untertan"

Am Samstag feiert Rekordnationalspieler Lothar Matthäus seinen 65. Geburtstag. In der AZ gratulieren seine Weltmeister-Kollegen Raimond Aumann, Pierre Littbarski, Thomas "Icke" Häßler und Holger Osiek.

Raimund Aumann: "Ich würde mir wünschen, dass Lothar und Uli einen gemeinsamen Weg finden"

Raimond Aumann (62), als Ersatztorhüter 1990 mit Matthäus Weltmeister, beim FC Bayern Mannschaftskollege von 1984 bis ‘88 und 1992 bis ‘94: "Lothar und mich verbindet sehr viel, wir haben viele gemeinsame Schlachten geschlagen, nicht nur bei Bayern, sondern vor allem bei der WM in Italien. 1990 hat er alles für uns organisiert, hat sich da wirklich ins Zeug gelegt. Das macht er auch bis heute und das finde ich toll. Nur eines muss ich sagen: Eine Autofahrt mit Lothar Matthäus war damals die Höchststrafe. Das kannst du nur einmal in deinem Leben verkraften. Gefahren ist er wie ein Henker, wie eine Wildsau (lacht).

Bayern-Legende unter sich: Matthäus und Aumann. © IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON (www.imago-images.de)

Aber er hat sich sensationell gehalten. Unglaublich, er schaut nicht aus wie ein 65-Jähriger. Je älter er geworden ist, desto reifer ist er geworden. Ich wünsche ihm nur das Beste. Er soll vor allem gesund bleiben, denn wir brauchen ihn noch ein paar Jahre. Als Experte, natürlich auch als Mensch und als unser Kapitän. Er war der Leader, gemeinsam mit Rudi Völler. Ich bin richtig stolz auf ihn, welche Entwicklung er genommen hat. Er hat sich den Respekt mehr als verdient und ich kann ihm nur zurufen: Lothar, Chapeau! Mach weiter so! Bleib gesund und bleib dem FC Bayern hoffentlich auch ein bisschen erhalten. Ich würde mir wünschen, dass er und Uli vielleicht noch einmal im Sinne des Vereins und auch von uns allen einen gemeinsamen Weg finden."

Holger Osieck: "Absoluter Leader"

Erfolge schweißen zusammen: Osieck (v. l.), Matthäus und der damalige Bundestrainer Franz Beckenbauer.

Holger Osieck (77), DFB-Co-Trainer von Franz Beckenbauer, mit Matthäus 1990 in Italien Weltmeister: "Er war 1990 der absolute Leader innerhalb der Mannschaft. Nicht nur leistungsmäßig, sondern von seinen gesamten Eigenschaften. Er war eine Führungsperson. Aber meine Erinnerungen gehen noch weiter zurück. 1979, als ich gerade frisch beim DFB angefangen hatte, spielte die U18 die EM-Qualifikation in Trier gegen Luxemburg. Da habe ich den Lothar das erste Mal getroffen und da war er schon super. Heute ist es absolut stark, dass er sich so dafür einsetzt, dass die Mannschaft von 1990 regelmäßig zusammenkommt. Schon wenn wir in der Gruppe zusammen sind, versucht er, den nächsten Termin auszumachen. Ich wünsche ihm deshalb zum Geburtstag, dass er seine Vitalität und seine Energie erhält. Über seine Kompetenz als Experte und Analyst brauchen wir nicht zu reden. Ich hoffe, dass er uns noch viele Jahre erhalten bleibt und diese Aufgabe erfüllen kann."

Pierre Littbarski: "Er war mein Untertan"

Durch den WM-Titel 1990 verbunden: Littbarski und Matthäus. © STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL (imago sportfotodienst)

Pierre Littbarski (65), Ex-Kölner, mit Matthäus 1990 in Italien Weltmeister: "Bevor ich Lothar zu seinem Ehrentag gratuliere, möchte ich nochmal kurz vorausschicken: Natürlich war Lothar Matthäus unser Kapitän bei der WM 1990 in Italien, aber er hatte auch wirklich einen sehr guten Lehrmeister. Wenn sich der Lothar richtig zurückerinnert, wird er wissen, dass ich in der U21-Nationalmannschaft unter Trainer Berti Vogts der Kapitän war. Lothar war mein Untertan. Er hat sich unter meiner Führung prächtig entwickelt und hat die ganzen guten Sachen übernommen. So wurde er am Ende der beste Kapitän, den ich in meiner ganzen Karriere gehabt habe! Und weil wir jetzt ja beide schon ein bisschen älter sind, wünsche ich ihm zum Geburtstag vor allem Gesundheit, dass er mir und uns noch ganz lange erhalten bleibt."

Thomas "Icke" Häßler: "Er ist einmalig"

Zwei Kicker am Kicker: Thomas Häßler und Matthäus. © IMAGO (www.imago-images.de)

Thomas "Icke" Häßler (59), Ex-Löwe, mit Matthäus 1990 in Italien Weltmeister: "Lothar war bei der WM 1990 unser Kapitän, unser Anführer – ohne Wenn und Aber. Er ist als Experte im Fernsehen einmalig, macht sensationelle Analysen, ist einfach fantastisch. Und er sieht fantastisch aus, hält sich in Form. Mit 65 so auszusehen, das wünsche ich mir auch. Ich stehe kurz vor meinem 60. Geburtstag. Ich wünsche Lothar auch für die kommenden 65 Jahre alles erdenklich Gute – vor allem, dass er gesund und fit bleibt, dass er so ein überragender Typ bleibt, wie er schon immer gewesen ist. Er ist einfach nur einmalig, soll sich bitte alles so bewahren."