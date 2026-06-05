Im zentralen Mittelfeld der Nationalmannschaft haben derzeit Aleksandar Pavlovic und Felix Nmecha die Nase vorn. Besonders der BVB-Star hat es Rekordnationalspieler Lothar Matthäus angetan: "Weltklasse-Spieler".

Noch nicht alle Plätze in der Startelf der deutschen Mannschaft für den WM-Start gegen Curacao am 14. Juni sind vergeben – doch im zentralen Mittelfeld zeichen sich zwei klare Favoriten ab: Aleksandar Pavlovic und Felix Nmecha.

"Die beiden haben es sehr gut zusammen gemacht", sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann mit Blick auf das 4:0 im Test gegen Finnland. Pavlovic sei "sehr fleißig und viel unterwegs, auch Felix, der bei uns ein bisschen höher steht als in Dortmund. Ich war zufrieden mit den beiden", ergänzte der Coach, der sich zumindest öffentlich aber noch nicht festlegen wollte: "Wir haben auch Angelo Stiller, der hat eine sehr gute Saison gespielt. Wir haben Pascal Groß, der ein bisschen offensiver ist und in Brighton im Aufschwung war. Und da ist Leon Goretzka, der sehr gut trainiert hat."

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Matthäus schwärmt von "Weltklasse-Spieler" Nmecha

Und doch: Pavlovic und Nmecha, für Nagelsmann bereits jetzt ein "Weltklasse-Spieler", der "alles mitbringt", liegen derzeit vorne. Das Duo könnte daher auch am Samstag bei der WM-Generalprobe gegen die USA in Chicago starten.

Das Duo Pavlovic/Nmecha wusste beim Testspiel-Sieg gegen Finnland zu überzeugen. © IMAGO/Malte Ossowski / SVEN SIMON

Eine gute Idee – das meint Lothar Matthäus. "Gerade Nmecha ist für mich ein Spieler, der alles mitbringt auf der Achter-Position", schwärmte Matthäus in seiner Sky-Kolumne: "Er ist physisch stark, technisch stark. Er kann mit einer großen Geschwindigkeit mit dem Ball das Mittelfeld überbrücken. Nmecha ist einer der besten Box-to-Box-Spieler in der Welt."

Ein großes Lob für den 25-Jährigen, der in der Rückrunde von einem Außenbandriss im Knie gestoppt wurde, aber rechtzeitig zur WM wieder in Form kommt. Gegen Finnland leitete Nmecha das Tor zum 3:0 mit einem Ballgewinn im Mittelfeld ein. Über Lennart Karl kam der Ball zum Torschützen Deniz Undav.

Kimmich schwärmt von Nmecha: "Der ist schon ein Tier, der Bursche"

"Felix ist für uns ein sehr dynamischer Spieler, der technisch herausragend ist und physisch ein bisschen was mitbringt, muss man sagen", lobte Kapitän Joshua Kimmich: "Der ist schon ein Tier, der Bursche, wenn er mal losläuft mit dem Ball, dann macht er wirklich ein paar Meter." Gegen die Finnen hätten Nmecha und Pavlovic "ein sehr gutes Spiel gemacht", ergänzte Kimmich: "Felix spielte natürlich ein bisschen höher als Pavlo, weil ich dann eher in einer Dreierkette spiele und der Felix ein bisschen höherschiebt."

Pavlovic sei "sehr, sehr ballsicher. Er hat absolut seine Stärken im Verteilen der Bälle, im Verlagern und zwischen die Ketten spielen."