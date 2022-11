Weitere Spieltage terminiert: FC Bayern muss zwei Mal sonntags ran

Die DFL hat die Spieltage 20 bis 25 zeitgenau terminiert. Das Topspiel gegen Union Berlin findet an einem Sonntag statt, ebenso wie die Partie des FC Bayern gegen Bayer Lerverkusen.

Trifft am 26. Februar 2023 mit dem FC Bayern auf Union Berlin.

München - Der FC Bayern kann bis in den März hinein planen! Am Dienstag hat die Deutsche Fußball Liga (DFL) die zeitgenauen Ansetzungen für die Bundesliga-Spieltage 20 bis 25 veröffentlicht.

Am Samstag, 11. Februar (15.30 Uhr), empfängt der deutsche Rekordmeister den VfL Bochum in der Allianz Arena. Ebenfalls am Samstagnachmittag müssen die Münchner eine Woche später (18. Februar, 15.30 Uhr) bei Borussia Mönchengladbach antreten.

Das Spitzenspiel gegen Union Berlin steigt an einem Sonntagabend (26. Februar, 17.30 Uhr) in München. Es folgen zwei Samstagsspiele gegen den VfB Stuttgart (04. März, 18.30 Uhr) und den FC Augsburg (11. März, 15.30 Uhr). Vor der ersten Länderspielpause des Jahres 2023 gastieren die Bayern am Sonntag, 19. März (17.30 Uhr) bei Bayer 04 Leverkusen.

Alle bereits terminierten Spiele des FC Bayern im Überblick