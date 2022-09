Weitere Spieltage terminiert: Bundesliga-Topspiel FC Bayern gegen Borussia Dortmund am 8. Oktober

Die DFL hat die Spieltage acht und neun zeitgenau terminiert. Der Klassiker zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund steigt am 8. Oktober um 18.30 Uhr.

München - Bayern-Fans aufgepasst: Der genaue Termin für den Bundesliga-Klassiker zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund steht fest. Wie die DFL am Donnerstag mitteilte, steigt das Spitzenspiel am 8. Oktober um 18.30 Uhr. Acht Tage zuvor kommt es in der Allianz Arena zum Duell mit Bayer Leverkusen, Anpfiff ist um 20.30 Uhr.

Wegen Winter-WM in Katar: Winterpause bereits Mitte November

Aufgrund der Winter-Weltmeisterschaft in Katar hat die Saison 2022/23 übrigens eine Besonderheit: Der 15. und letzte Spieltag in diesem Kalenderjahr findet bereits zwischen dem 11. und 13. November statt, für die Bayern geht es dann zu Aufsteiger FC Schalke 04. Danach reisen die Nationalspieler zur WM nach Katar (21. November bis 18. Dezember), die Nicht-Nationalspieler haben eine verlängerte Winterpause.

Nach der Weltmeisterschaft startet der FC Bayern mit einer englischen Woche ins neue Kalenderjahr. Wieder in den Spielbetrieb einsteigen wird der FCB am Wochenende vom 20. bis 22. Januar 2023 mit dem Auswärtsspiel bei Pokalsieger RB Leipzig, ehe nur zwei Tage darauf die Hinrunde mit der Begegnung gegen den 1. FC Köln (24./25. Januar 2023) ein Ende findet.

