Weitere Spieltage terminiert: Bundesliga-Spiel zwischen Bayern und Leipzig im Free-TV

Die DFL hat die Spieltage zehn bis 16 zeitgenau terminiert. Auch der Termin für das erste Spiel im neuen Jahr steht damit fest – die Partie der Münchner gegen Leipzig wird live im Free-TV übertragen.

Die Bayern um Alphonso Davies (l.) treffen am 20. Januar auf RB Leipzig.

München - Die Termine für die Bayern-Spiele bis Ende des Jahres stehen fest. Am Freitag hat die Deutsche Fußball Liga (DFL) die zeitgenauen Ansetzungen für die Bundesliga-Spieltage zehn bis 16 veröffentlicht.

Auch der Termin für das erste Spiel im Jahr 2023 ist mittlerweile bekannt: Am 20. Januar, ein Freitag, gastieren die Bayern um 20.30 Uhr bei RB Leipzig – die Partie wird unter anderem live im Free-TV bei Sat.1 gezeigt. Zuvor gibt es wegen der Winter-WM in Katar eine rund zweimonatige Spielunterbrechung in der Bundesliga, die Winterpause startet heuer bereits Mitte November.

Bevor es zur WM – und für die Nicht-Nationalspieler in die verlängerte Winterpause – geht, steht noch am 12. November ein Auswärtsspiel an, wenn die Bayern beim FC Schalke 04 zu Gast sind.

Alle Hinrunden-Spiele des FC Bayern im Überblick