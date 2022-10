Weitere Spieltage des FC Bayern terminiert: Hinrunden-Finale am Dienstagabend gegen Köln

Die DFL hat die Spieltage 17 bis 19 zeitgenau terminiert. Auch der Termin für den Hinrunden-Abschluss steht fest – die Partie der Münchner gegen Köln steigt an einem Dienstagabend.

München - Das Auftaktprogramm 2023 steht! Am Donnerstag hat die Deutsche Fußball Liga (DFL) die zeitgenauen Ansetzungen für die Bundesliga-Spieltage 17 bis 19 veröffentlicht.

Nach dem bereits terminierten Pflichtspielauftakt 2023 am 20. Januar (20.30 Uhr) gegen RB Leipzig, ist nun auch der Hinrunden-Abschluss fix: Am 24. Januar (20.30 Uhr) empfängt der FC Bayern den 1. FC Köln zu einem Flutlichtduell in der Allianz Arena. Auch die Rückrunde startet mit einem Heimspiel. Zum Topspiel des 18. Spieltags ist Eintracht Frankfurt am 28. Januar (18.30 Uhr) zu Gast in München.

Den 19. Spieltag beschließt der FC Bayern mit einem Auswärtsspiel am Sonntagabend (5. Februar, 17.30 Uhr) in Köln.

Alle bereits terminierten Spiele des FC Bayern im Überblick