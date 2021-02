Weitere Bundesliga-Spieltage terminiert: BVB gegen FC Bayern am Samstagabend

Die DFL hat die Spieltage 24 bis 28 in der Bundesliga zeitgenau angesetzt. Die Topspiele des FC Bayern gegen Borussia Dortmund und RB Leipzig steigen jeweils am Samstagabend.

München - Die nächsten Bundesliga-Spieltage sind fix. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat am Donnerstag die zeitgenauen Ansetzungen der Spieltage 24 bis 28 bekanntgegeben.

Demnach empfängt der FC Bayern am Samstag, 6. März, um 18.30 Uhr Borussia Dortmund zum Topspiel in der Allianz Arena. Anschließend gastiert der deutsche Rekordmeister am Samstag, 13. März, um 15.30 Uhr bei Werder Bremen. Eine Woche später haben die Bayern am Samstag, 20. März, den VfB Stuttgart zu Gast.

Das Spitzenspiel beim aktuellen Tabellenzweiten RB Leipzig steigt dann nach der ersten Länderspielpause des Jahres am Samstag, 3. April, um 18.30 Uhr. Am darauffolgenden Samstag, 10. April, geht es für die Münchner daheim gegen den 1. FC Union Berlin.

Hier die Spieltage des FC Bayern in der Übersicht: