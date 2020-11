Weitere Bundesliga-Spieltage des FC Bayern: Topspiel zum Jahresabschluss gegen Leverkusen

Die DFL hat die Spieltage dreizehn bis fünfzehn in der Bundesliga zeitgenau angesetzt. Der FC Bayern trifft im Topspiel vor Weihnachten auf Bayer Leverkusen.

Der FC Bayern ist kurz vor Weihnachten zu Gast in Leverkusen.

imago images / Poolfoto Der FC Bayern ist kurz vor Weihnachten zu Gast in Leverkusen.

München - Die Bundesliga-Spieltage um den Jahreswechsel sind fix! Die DFL hat die zeitgenauen Ansetzungen der Spieltage dreizehn bis fünfzehn bekanntgegeben. Demnach bestreitet der FC Bayern am letzten Spieltag vor Weihnachten das Topspiel bei Bayer 04 Leverkusen (19.12. ,18.30 Uhr).

Viel Pause bleibt den Münchnern nicht, im neuen Jahr geht es bereits am 3. Januar weiter. Am Sonntagabend (18 Uhr) empfängt der Rekordmeister Mainz 05 in der Allianz Arena.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden

Den 15. Spieltag eröffnet das Team von Hansi Flick bei Borussia Mönchengladbach an einem Freitagabend (08.01. , 20.30 Uhr).

Hier die Spieltage des FC Bayern in der Übersicht: