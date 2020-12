Weitere Bundesliga-Spieltage des FC Bayern: Rückrundenauftakt am Sonntag

Die DFL hat die Spieltage sechzehn bis achtzehn in der Bundesliga zeitgenau angesetzt. Die Rückrunde startet für den FC Bayern an einem Sonntag.

München - Die nächsten Bundesliga-Spieltage sind fix! Die DFL hat die zeitgenauen Ansetzungen der Spieltage 16 bis 18 bekanntgegeben am Donnerstagnachmittag bekanntgegeben.

Demnach empfängt der FC Bayern am Sonntagnachmittag den SC Freiburg in der Allianz Arena (17.01., 15.30 Uhr). Zur selben Uhrzeit eine Woche später müssen die Münchner zum Rückrundenauftakt bei Schalke 04 antreten (24.01., 15.30 Uhr). Zwischendrin kommt es am letzten Spieltag der Hinrunde zu einem Flutlichtspiel an einem Mittwochabend im bayerischen Derby gegen den FC Augsburg (20.01., 20.30 Uhr).

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Hier die Spieltage des FC Bayern in der Übersicht: